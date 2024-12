Peste Suina Africana: in Liguria un nuovo cinghiale positivo, nessun caso in Piemonte

In Liguria è stata riscontrata una nuova positività sui cinghiali in provincia di Spezia a Varese Ligure (quindici in totale), che porta il totale dei casi in regione a 1033; numero identico al precedente bollettino in quanto rispetto alla settimana precedente risultano una positività e un comune positivo in meno in quanto il caso relativo al ritrovamento sulle spiagge del comune di Albenga, è stato derubricato perché considerato di incerta provenienza. ll cinghiale è stato classificato dalla Commissione europea come non ascrivibile ad alcuna località in quanto trovato spiaggiato.

In Piemonte non sono state osservate tra i cinghiali nuove positività. Il totale in regione rimane stabile a 665 casi.

Non si segnalano nuovi focolai in allevamenti suinicoli in Piemonte.

Rimango stabili a 164 i Comuni in cui è stata osservata almeno una positività alla Peste Suina Africana.