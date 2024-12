Unia (M5S): “Treni cancellati, ritardi costanti e corse limitate sulla ferrovia Cuneo-Ventimiglia: la Regione intervenga per garantire la regolarità del servizio”

Corse in ritardo, treni soppressi e mancanza di comunicazioni tempestive. I disservizi lungo la ferrovia Cuneo-Ventimiglia sono ormai da tempo all’ordine del giorno, tant’è che le interruzioni della linea compromettono non solo la mobilità quotidiana dei cittadini, ma anche l’immagine internazionale del Piemonte, soprattutto per il coinvolgimento di operatori turistici e culturali. Abbiamo sollevato la questione oggi in Consiglio regionale, presentando un’interrogazione utile a sensibilizzare sulla necessità di garantire un servizio ferroviario degno, capace di rispettare gli impegni contrattuali tra Regione Piemonte, Trenitalia e le altre istituzioni coinvolte. Soltanto pochi giorni fa una famiglia con bambini e amici, dodici in tutto, si è trovata costretta a dormire in albergo perché l’ultimo treno per Ventimiglia ha fatto capolinea a Limone, ripartendo solo la mattina seguente. Non solo: un tendasco, che si era recato nella località turistica della Vermenagna per fare la spesa, ha deciso di rientrare a casa attraversando a piedi il tunnel di Tenda con la figlia di otto anni percorrendo gli otto chilometri in galleria fino all’uscita nei pressi di Vievola. Due episodi che evidenziano la pessima qualità del servizio e le difficoltà quotidiane di chi deve spostarsi tra i versanti delle Alpi Marittime.

L'Assessore Gabusi, in Aula, si è giustificato affermando che le responsabilità dei disagi sulla linea non vanno imputate alla Regione, ma sono legate ad alcuni scioperi in territorio francese. Al di là delle singole responsabilità, anche la Giunta Cirio deve fare la sua parte. Servono al più presto azioni concrete per rispondere alle esigenze dei viaggiatori e delle comunità coinvolte.



Così commenta Alberto Unia, Consigliere regionale M5S Piemonte