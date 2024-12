Fie & Fiöi Volley Busca: vincono ancora le squadre di Serie D

Grande partita di squadra giocata dalle ragazze della Serie D femminile che si impongono 3-0 nello scontro diretto contro Polisport Chieri. Grazie ai tre punti conquistati nell’ottava giornata di campionato, le ragazze di coach Lamberti si posizionano al quarto posto solitario a soli tre punti dalla prima posizione.

Ottima prova della Serie D maschile che vince 3-1 in casa del Volley San Paolo. Buon gioco espresso dai ragazzi buschesi che, nonostante qualche errore di troppo nel secondo set, portano a casa tre punti importanti per la classifica. Grazie a questo risultato la squadra si piazza in terza posizione a cinque punti dai leader del campionato.

Partita combattuta per i ragazzi della Serie C che, in trasferta a Racconigi, cedono la vittoria agli avversari al tie-break. Prestazione altalenante che consente però alla squadra di portare a casa un punto e avvicinarsi agli avversari in classifica. Sarà fondamentale per i giovani Fiöi di coach Barbiero e Tomatis conquistare punti nelle prossime partite per farsi strada in un campionato competitivo come quello di Serie C, caratterizzato dalla presenza di squadre esperte.

Il prossimo weekend le compagini maschili saranno di ritorno al Palazzetto di Busca per i match della nona giornata di campionato. La Serie D giocherà alle ore 17.30 contro i primi in classifica del Conad Montanaro, mentre la Serie C scenderà in campo alle ore 20.30 sfidando Pallavolo Santhià Stamperia Alicese.

Le ragazze della Serie D femminile saranno invece in trasferta a Racconigi dove, a partire dalle ore 19.00, affronteranno le padrone di casa del Rs Volley Racconigi.

Risultati ottava giornata:

Serie D Femminile

Mario Castellino 1933 TOP Four Volley Busca - Polisport Chieri

3-0 (25-20/25-22/25-22)

Mario Castellino 1933 TOP Four Volley Busca: De Carlini, Viglietti, Giraudo, Martinasso, Cassini, Garello; Cavallo (L1); Bernardi, Cirla. N.e. Golè, Ichino.

I All.: Massimo Lamberti

Serie D Maschile

Volley San Paolo - Mario Castellino 1933 TOP Four Volley Busca

1-3 (15-25/25-20/19-25/22-25)

Mario Castellino 1933 TOP Four Volley Busca: Bettahi, Ballari, Masoero, Rosati, Baldi, Grandis; Drocco (L1); Chiapella, Forestello, Sgura, Massa (L2). N.e. Busi.

All.: Mauro Rizzo

Serie C Maschile

Google Racconigi - Mario Castellino 1933 TOP Four Volley Busca

3-2 (25-23/22-25/24-26/25-18/15-12)

Mario Castellino 1933 TOP Four Volley Busca: Marino 3, Mapelli 8, Barberio 6, Bertone 6, Arnaudo 14, Giraudo F. 27; Girardi (L1); Bellanti 3, Pellegrino. N.e. Colasanti, Mastantuoni, Merola (L2).

All.: Mario Barbiero

All.: Daniele Tomatis

Ricezione positiva: 52%; Attacco: 35%; Muri: 8; Ace: 5.