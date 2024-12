Movimento di mercato, in uscita, per il Saluzzo.

Il club granata ha annunciato l'addio di Amedeo Barbagiovanni, esterno classe 2004, alla corte di Cacciatore da inizio stagione.

LA NOTA UFFICIALE DEL SALUZZO CALCIO

Di comune accordo tra le parti, Amedeo Barbagiovanni non è più un giocatore dell’Acsd Saluzzo.

La società desidera ringraziarlo per il lavoro svolto in questa parte di stagione e augurargli buona fortuna per il futuro.