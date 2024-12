Controlli sulle strade e contro l'abbandono dei rifiuti: tre denunciati ad Alba

La Polizia Municipale di Alba, guidata dal comandante Antonio Di Ciancia, ha concluso una settimana di controlli intensivi sul territorio che hanno portato a tre denunce penali e numerose sanzioni. Gli interventi si sono concentrati su sicurezza stradale, disturbo alla quiete pubblica e abbandono illecito di rifiuti.

Uno dei casi principali riguarda un automobilista fermato in corso Europa per guida in stato di ebbrezza. L'uomo, trovato con un tasso alcolemico oltre i limiti consentiti, è stato denunciato penalmente. Un altro intervento in corso Torino ha visto coinvolto un conducente che, nonostante fosse già stato fermato senza patente nel comune di Asti, si trovava al volante di un veicolo non assicurato e privo di revisione. Anche in questo caso, è scattata la denuncia per guida senza patente, oltre alle sanzioni per le irregolarità amministrative legate al veicolo.

Sul fronte ambientale, una denuncia è stata inoltrata per abbandono di rifiuti nella zona del Mussotto e lungo viale Cherasca. “L’abbandono di rifiuti è un problema ricorrente, soprattutto in alcune aree critiche della città. Lavoriamo costantemente per individuare i responsabili e applicare le sanzioni previste dalla normativa”, ha dichiarato il comandante Antonio Di Ciancia, sottolineando l’impegno della Polizia Municipale per garantire il decoro urbano.

Oltre alle denunce, sono stati effettuati controlli stradali con l’ausilio del Targa System, mirati a individuare veicoli non assicurati o non in regola. Particolare attenzione è stata dedicata alle località di Santa Maria e Gallo, dove i residenti avevano segnalato la necessità di verifiche per eccessi di velocità nelle prime ore del mattino. Due ulteriori interventi, in piazza del Duomo e in piazza Garibaldi, hanno portato all’identificazione di due persone per ubriachezza molesta e disturbo della quiete pubblica, con segnalazioni inviate alla Questura.