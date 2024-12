Savigliano: l’Associazione Corale MusicaNova presenta il tradizionale concerto “Armonie di Natale”

Anche quest’anno l’Associazione Corale MusicaNova di Savigliano presenta il tradizionale concerto di Natale, dal titolo “Armonie di Natale”, anticipato al weekend dell’Immacolata.

Verterà sulla esecuzione della Messa Tedesca di Franz Schubert per coro, orchestra di strumenti a fiato e organo, che proprio per la particolarità di quest’organico non viene eseguita così spesso. È l’opera di carattere religioso più conosciuta del compositore austriaco: si tratta di un lavoro ispirato, intriso di poesia e a tratti di malinconia. Verrà eseguita nell’originale testo in prosa tedesca facendo precedere l’esecuzione dalla traduzione italiana letta da Maria Cristina Capello.

La messa sarà preceduta dall’esecuzione del Rondino di Beethoven per ottetto di fiati e seguita poi da alcuni brani della tradizione natalizia rielaborati per l’occasione dal m° Carmelo Lacertosa.

Prosegue, per questo progetto, la collaborazione già iniziata nel 2023 per lo Stabat Mater di Jenkins con l’Orchestra Bartolomeo Bruni di Cuneo che certamente non ha bisogno di presentazioni.

L’Associazione coglie l’occasione per ringraziare gli Assessorati alla Cultura dei Comune di Savigliano e Fossano che hanno concesso il patrocinio all’evento e la Fondazione CRS di Savigliano per la ininterrotta sensibilità e disponibilità dimostrate. Affiancherà il coro saviglianese MusicaNova il coro Spiritual’s Friends di Bra preparato dal m° Giuseppe Allione che siederà all’organo.

Dirige il m° Rinaldo Tallone.

Cattedrale di Santa Maria e San Giovenale di Fossano, sabato 7 dicembre, h 21

Auditorium Crusà Neira di Savigliano, domenica 8 Dicembre, h. 21.

Ingresso gratuito per entrambi i concerti.