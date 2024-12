Montagna: circa 150 persone bloccate ad Alagna Valsesia, nel Vercellese. In corso recupero

È in corso un complesso intervento di soccorso in montagna ad Alagna Valsesia, nel Vercellese, per il recupero di circa 150 persone rimaste bloccate nelle stazioni a monte degli impianti sciistici della località.

A partire dal primo pomeriggio si è alzato in zona un vento molto forte che impedisce il funzionamento degli impianti a fune.

Un gruppo di persone si trova presso la stazione del Passo dei Salati dove la società che gestisce le piste ha iniziato il trasporto a valle utilizzando i mezzi battipiste. Il problema maggiore, però, a quanto si apprende, è localizzato tra Pianalunga e Alagna dove la neve non è sufficiente per il trasporto con i gatti e la presenza di ghiaccio sulle strade di servizio impedisce l'accesso con i mezzi su ruote.

Per questo sul posto sono giunte squadre del Soccorso Alpino Piemontese e del Soccorso Alpino della Guardia di Finanza per evacuare le persone a piedi fino al punto in cui possono essere caricate sui fuoristrada in direzione del fondovalle. Al momento non si registrano situazioni critiche, tutte le persone bloccate sono in buona salute e serene, nonostante il disagio. (Red-Cro/Adnkronos)