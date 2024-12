Ecco cosa ci dicono le stelle per i prossimi giorni: l’Oroscopo di Corinne

ARIETE: Marte, dal 5 dicembre, vi darà l’input necessario per affrontare le infuocate giornate anche se l’impulsività rischia, ancora una volta, di giocare brutti scherzi quindi, al fine di non incespicare in stancanti discussioni, trattenetevi e riflettete. Subentreranno anche un paio di questioni pratiche da sistemare, dei soldi da reclamare, un corruccio familiare e un acciacchino da sanare. Sarà di buon augurio rivestire l’alberello con del filo sia argentato che dorato.

TORO: Con la quadratura di Marte le giornate saranno talmente incasinate dal lasciar esiguo spazio alla privacy e alla pace. Nel contempo, col supporto del trigono saturnino, vi caverete un pallino, otterrete un riconoscimento o allieverete un tormento. Confidate altresì in un appoggio provvidenziale, siate meno pignoli in ambito sentimentale e, per scaramanzia, l’8 dicembre mettete dei rossi peperoncini sia nell’ingresso che tra i ramoscelli dell’alberello.

GEMELLI: La settimana appare convulsa, sia per il dover risolvere un problema, sia per le miriadi di cosine da sistemare, compreso un fondo di tristezza atto a rendervi un po’ apatici. La disarmonia di Saturno ha procacciato mesetti tosti e vorreste che le faccende filassero meglio, ma nei prossimi giorni il rivedere un’amica o constatare l’alleggerimento di un fardello, vi renderà più pimpanti. Per scacciare la sfighetta attaccate all’alberello, in mezzo alle palline, anche una scopetta.

CANCRO: Affannati e trafelati vi sembrerà di non riuscire a coordinarvi o accontentare tutti quelli che vi subisseranno di responsabilità ma, da buoni cancretti, pur muovendo due passi avanti e uno indietro, ve la caverete egregiamente a patto di non perdere le staffe e magari anche ascoltare il parere un confidente. Dei buffi fatterelli vi strapperanno un sorriso mentre un’amica sarà di conforto in un attimo di impasse. L’8 dicembre porterà bene attaccare alla porta qualcosa di rosso.

LEONE: Vi state accostando al Natale con tanti punti interrogativi a cui non riuscite a dare una risposta, l’obbligo di sfoggiare un sorriso anche quando l’ansia prevale e delle preoccupazioni per un congiunto, parente o familiare. Ma Marte, in vena di avvenenze, illuminerà la via favorendo, tra tanti patemi, anche un briciolo di euforia. Tassativo perdonare un torto, preparare un omaggio per chi vi è sempre stato accanto e appendere all’albero dei nastrini azzurrini.

VERGINE: Potenziare l’autostima, pensare in positivo, difendere ideali e passioni, osservare vecchie tradizioni, è la missione che le smaglianti stelline affidano a chi non sa ciò che vuole o, pur sapendolo, non riesce ad ottenerlo. Le giornate appaiono stressanti ma anche appaganti così come una notizia strabiliante, una telefonata impensata od un incontro vi rallegreranno. Se in procinto di abbellire l’alberello non scordate di appendervi dei fiocchi rossi e un tintinnante campanello.

BILANCIA: Abbisognando di equilibrio ci rimarrete maluccio nel constatare che c’è chi si diverte a far confusione mandandovi nel pallone però, a parte qualche intoppo ed un corruccio, vi incamminerete verso delle festività serene dove le dimostrazioni di benevolenza, i regali e le improvvisate non mancheranno. Per anticipare il favorir della buona sorte acquistate delle nocciole e del pungitopo da posizionare sotto l’albero di Natale. Attenti a non prendere freddo! Domenica intensa.

SCORPIONE: Malgrado vi capiti di trattare con degli stolti, almeno in prossimità delle adiacenti solennità, smussate il pungiglione a favore di una maggior disponibilità nei confronti di chi abbisogna della vostra presenza. I novembrini rischieranno di perdere un’occasione, star male dinanzi ad un’ingiustizia o provocazione, far riparare un aggeggio malfunzionante. Sorpresone per chi solennizza il compleanno. Procuratevi delle bacche di ginepro da posizionare nell’abitazione.

SAGITTARIO: Dopo eventuali tour de force alimentati da un Saturno dispettoso e malizioso vi riprenderete un pochettino anche se non è da escludere dobbiate prendere una savia decisione, porre al primo posto le vostre priorità, cambiare una cura, affaccendarvi per le strenne dell’ormai vicino Natale, sistemare faccende pecuniarie. Fattibili delle visite gradite, dei consigli da ascoltare e un week end singolare. Come protezione, sotto l’albero di rito, collocate un angioletto.

CAPRICORNO: Ad intermittenza, come le lucine delle guarnite stradine, apparirete impavidi e svogliati, spensierati ed accigliati, con tante faccende da smaltire e tanta voglia di poltrire, ma rammentate che soltanto dandovi una smossa porterete ogni incombenza a buon fine… Spuntano pure: un essere fragilino da rasserenare, una stupefacente novella, una variazione sui programmi di Natale e una intorpidita capatina in botteghe, mercatini o centri commerciali. Domenica spossante.

ACQUARIO: Con Marte che guarda di cagnesco meglio sorvegliare le finanze, guardarsi da furtarelli, controllare gli acquisti ed essere cauti nel firmare documenti importanti, rammentando nel contempo che il reciproco rispetto è un elemento indispensabile per far funzionare un rapporto interpersonale. Ciononostante resterete di baccalà a seguito del contegno di un tipo falsetto. Nell’albero di rito, tra sfere e fili argentati, non scordate di posizionare dei bastoncini colorati. Sabato convulso.

PESCI: Il primo quarto di Luna, che l’8 dicembre si forma nella vostra costellazione, sosterrà delle strane ma esatte sensazioni, delle proposte da vagliare, un incremento di stress sia fisico che mentale. Chi lavora autonomamente giungerà a domenica estenuato ma contento di una ripresa che sembrava vacillare, così come i prossimi dì saranno carichi di emozioni e di sorprese inattese. Come scaccia guai appendete all’uscio del vischio o una coroncina ornamentale.

Le stelle ci vogliono ricordare che, anche nei momenti più bui, una luce ci può guidare.