Volley femminile - Questa sera alle 21 ritorna “TIME OUT”; Ospiti Alexandra Lazic, Gaia Guiducci e Matteo Bibo Solforati

Questa sera alle 21 nuovo appuntamento con “TIME OUT”, il format sul volley femminile di serie A1 e A2 del gruppo editoriale More News. L’ottava puntata stagionale vedrà come ospite in studio la schiacciatrice svedese della Honda Olivero Cuneo Alexandra Lazic.

Due i collegamenti in programma; il primo con la palleggiatrice della Reale Mutua Fenera Chieri ’76 Gaia Guiducci e il secondo con l’allenatore della Valsabbina Millenium Brescia Matteo Bibo Solforati. Tante come di consueto le interviste che saranno trasmesse nel corso della puntata e che vedranno come protagonisti: Benedetta Sartori (Uyba B.A.), Rebecca Piva (Uyba B.A.), Lorenzo Pintus (Honda Olivero Cuneo), Malwina Smarzek (Wash. Pinerolo), Bianca Orlandi (Futura B.A.) e Claudio Basso (BAM Mondovì).

Ricordiamo che Time Out va in onda tutti i venerdì sera (ore 21) sulla home-page di Targatocn.it, Piazzapinerolese.it, Ilbustese.it, Lavocedialba.it, Torinoggi.it. e sulle rispettive pagine Facebook e anche su Youtube.