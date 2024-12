VOLLEY / I biancoblù Revelli e Miretti tra i protagonisti al Regional Day

Nella giornata di martedì 3 dicembre si è svolto il Regional Day maschile, guidato dal direttore tecnico delle squadre giovanili nazionali maschili Vincenzo Fanizza e dai tecnici Monica Cresta e Luca Leoni. L’evento ha visto la partecipazione dei migliori talenti piemontesi nati nel 2010 e nel 2011.

Tra i protagonisti anche due giovani atleti biancoblù, Andrea Revelli e Lorenzo Miretti, che hanno preso parte agli allenamenti suddivisi per fascia d’età, vivendo un pomeriggio significativo per il loro percorso di crescita individuale.

«È stato un pomeriggio produttivo dove i migliori prospetti piemontesi 2010-2011 hanno avuto la possibilità di lavorare con gli staff delle nazionali giovanili e anche un momento di confronto per tutti i tecnici presenti. Abbiamo una buona base su cui lavorare sia dal punto di vista fisico che tecnico e ben quindici realtà piemontesi rappresentate», Stefano Mesturini, selezionatore Regionale Piemonte.

Un'esperienza che è servita molto ai nostri Fiöi per misurarsi con atleti coetanei di altre realtà regionali.

I due opposti dell’Under 15 Lab Travel Falegnameria GMG Cuneo hanno commentato così l’esperienza: «Ho avuto l’opportunità di fare un allenamento a San Mauro Torinese sotto la supervisione di tutto lo staff tecnico della squadra nazionale giovanile. È stata una bellissima esperienza che ho utilizzato in primo luogo come opportunità e in secondo luogo per vedere quale era il livello delle squadre al di fuori della provincia di Cuneo. E’ stato un allenamento molto produttivo e mi ha dato lo stimolo per puntare sempre più in alto», dice Andrea Revelli, classe 2010.

Simili, ma con altre sfaccettature, le considerazioni di Lorenzo Miretti, classe 2011: «Ho avuto la possibilità di partecipare al Regional Day a San Mauro Torinese insieme ad altri 13 atleti dell'annata 2011 provenienti da tutto il Piemonte. È stata una bellissima esperienza allenarmi sotto la guida del direttore tecnico nazionale delle squadre giovanili Vincenzo Fanizza. Potermi confrontare con altri atleti di altre società mi ha dato lo stimolo per migliorare sempre di più per poter rappresentare al meglio il Cuneo volley a livello giovanile»