Incendio in una legnaia coinvolge parte del tetto di un agriturismo a Moretta: non ci sono feriti

Intervento dei Vigili del fuoco, nella notte, per un incendio scoppiato in un deposito per la legna nel cortile di un agriturismo in via Monsignor Craveri, a Moretta.

L'allarme è scattato intorno alle 3.30, quando al comando è giunta una telefonata che segnalava la presenza di fiamme e fumo anche nella struttura adiacente la legnaia.

Sul posto si sono recate due squadre in partenza da Racconigi e Saluzzo, oltre al mezzo carro-aria da Cuneo. Una volta giunti sul posto, i soccorritori hanno provveduto a circoscrivere il rogo, che però ha interessato il tetto della struttura andato in parte danneggiato.

Non risultano esserci persone coinvolte, né ferite. I danni, oltre all'ala del tetto ed alla legnaia, non parrebbero comunque essere troppo ingenti.

I Vigili del fuoco stanno ancora operando sul posto per la messa in sicurezza.