Juventus, infortunio per Cambiaso: il terzino ko contro il Bologna

(Adnkronos) - Nuovo infortunio in casa Juventus. Nel giorno in cui Thiago Motta ritrova Dusan Vlahovic, deve rinunciare ad Andrea Cambiaso. Il terzino bianconero, in gol nell'ultima giornata contro il Lecce, è infatti stato costretto a uscire al 14' a causa di un colpo alla caviglia. Cambiaso era andato a contrasto con Ndoye, autore del gol del vantaggio rossoblù, ma al momento dell'impatto con il pallone la caviglia ha subito una torsione innaturale, che lo ha costretto a chiedere il cambio.

Al suo posto è entrato il giovane Jonas Rouhi. Difficile valutare l'entità dell'infortunio di Cambiaso, con la distorsione alla caviglia che sarà valutata nei prossimi giorni.