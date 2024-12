La Roma travolge il Lecce, all’Olimpico finisce 4-1

ROMA (ITALPRESS) - La Roma batte 4-1 il Lecce all'Olimpico e sale a 16 punti in classifica nel giorno della 100esima panchina giallorossa di Claudio Ranieri. Decisive le reti di Saelemaekers, Mancini, Pisilli e Kone per restituire sorrisi all'ambiente romanista dopo quattro sconfitte consecutive. Il momento è delicato e l'infermeria non aiuta, visto che Ranieri deve fare a meno di Dovbyk, influenzato e non presente in panchina. Al centro dell'attacco c'è Dybala, che di mestiere fa il falso nove ma che al 5' fa le veci dell'ucraino con un colpo di testa che per poco non sorprende Falcone. Nelle prime quattordici partite Roma e Lecce sono state le uniche due squadre a non aver trovato il gol nei primi 15 minuti di gioco. La statistica da stasera però non vale più per i padroni di casa che al 13' passano in vantaggio: El Shaarawy premia il taglio in area di Saelemaekers che col sinistro strozza il pallone quel che basta per battere Falcone. Al 23' Ranieri perde Celik per infortunio e inserisce Abdulhamid. Ed è proprio l'esterno saudita a commettere un fallo da rigore su Coulibaly al 38': dagli undici metri si presenta Krstovic che non sbaglia. Al 50' la Roma sfiora il 2-1: Paredes imbuca per Saelemaekers che si inserisce con i tempi giusti ma non riesce a battere Falcone, che si ripete sette minuti dopo sul tiro violento del neo entrato Pisilli. Il gol però è nell'aria e arriva al 59': El Shaarawy serve il secondo assist della serata con un cross in area, Mancini in avvitamento di testa spedisce la palla in rete. Al 66' la Roma colpisce in transizione: Dybala mette in moto Abdulhamid, bravo a scaricare al centro per l'accorrente Pisilli che col destro gonfia la rete. All'86' c'è il poker: Dybala vince un duello aereo con Gaspar (che si fa male ed è costretto ad uscire in barella) e innesca Pisilli, che pesca in area Kone: il francese resiste ad una carica e batte Falcone. Nel finale c'è spazio per un palo colpito da Berisha, ma l'Olimpico in quel momento stava già festeggiando i tre punti.- Foto Ipa Agency -(ITALPRESS).