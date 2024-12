Festa dell'Immacolata "di bianco vestita" per Piemonte e cuneese: fiocchi attesi in serata e nella notte

Dal pomeriggio di oggi (sabato 7 dicembre) l’arrivo di una perturbazione atlantica di origine polare determinerà una fase perturbata su tutta Italia e anche sul Piemonte: a comunicarlo, il bollettino meteo giornaliero di Arpa Piemonte.

Se sul territorio piemontese le precipitazioni nel pomeriggio - nevose sulle Alpi e inizialmente in forma di pioggia su tutti i settori sotto i 600-800 metri - sono già iniziate nel pomeriggio, verso sera avverrà un netto abbassamento della quota delle nevicate, che si porteranno a quote prossime alla pianura sul Piemonte orientale e meridionale. In tarda serata sarà possibile pioggia mista a neve anche sulle Langhe.

Tra tarda serata e notte saranno possibili accumuli nevosi anche sui valichi autostradali con la Liguria, in particolare nella zona di Ovada e sulla A7. Possibili accumuli, anche se inferiori, anche sull’autostrada Torino-Savona nel tratto da Mondovì verso la Liguria. Nella notte le precipitazioni tenderanno a proseguire sul basso Piemonte orientale, mentre si esauriranno in tutte le altre zone.

Nella fase centrale della giornata di domani la quota neve sarà in rialzo. In serata sarà possibile una nuova fase con precipitazioni più diffuse e con neve a quote collinari, con valori più moderati proprio sul Cuneese.

La tendenza per i giorni successivi prevede una fase con temperature leggermente sotto la media del periodo.