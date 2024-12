Sci femminile, Super-G Fis di Copper Mountain: secondo e sesto posto per Marta Bassino

Domenica 8 dicembre seconda giornata di gare FIS femminili sulla pista di Copper Mountain, questa volta dedicata al Super-G, con due ottimi risultati per le italiane. La statunitense Lauren Macuga ha vinto entrambe le gare, che le azzurre hanno utilizzato come ottimo allenamento in vista delle prossime gare veloci della Coppa del Mondo femminile a Beaver Creek.

Nella gara 1 la ventiduenne Macuga, che frequenta stabilmente anche la Coppa del Mondo, ha chiuso in 1’,11”,90/100 precedendo per soli 3/100 Marta Bassino. L’alpina di Borgo San Dalmazzo finalmente ha trovato continuità di sciata ed è un ottimo segnale in vista di Beaver Creek. Terza la francese Romane Miradoli dell’Inter-Club Magland Desert Blanc-Armée Française, staccata di 56/100, mentre la carabiniera valdostana Federica Brignone si è classificata quarta a 67/100, a pari merito con due svizzere, la ventenne Malorie Blanc dell’Anzére Skiteam e la ventiduenne Delia Durrer dello Ski Club Beckenried-Klewenalp. Tra le prima dieci è entrata anche la poliziotta lecchese Roberta Melesi, nona ad 1”,14/100. Era in gara, come sabato 7 dicembre, Lindsey Vonn dello Ski and Snowboard Club Vail, ventiquattresima a 2”,37/100 e alla ricerca di risultati per abbassare il punteggio FIS.

Nel secondo Super-G ancora Macuga davanti a tutte in 1’,11”,89/100, con 21/100 di vantaggio su Federica Brignone e 51/100 su Malorie Blanc. Ancora bene Marta Bassino, sesta a 91/100, mentre Roberta Melesi si è piazzata ottava ad 1”,03/100 e Lindsey Vonn diciannovesima a 2”,06/100.