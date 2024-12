Volley A2M. Cuneo-Macerata 3-1, Battocchio: "La battuta non ha funzionato? Non è vero" [VIDEO]

"Macerata ha battuto molto forte ed è riuscita a metterci in difficoltà ed in questo campionato chi riesce a battere molto forte ha un bel vantaggio", esordisce così Matteo Battocchio nel commentare la partita della sua squadra contro Macerata.

E l'allenatore non ci sta a dire che il servizio dei suoi non è stato tra le armi migliori della giornata: "Preferisco fare 0 punti e 20 errori e battere come abbiamo fatto, piuttosto che ottenere 5 punti diretti con 17 errori ed un cambio palla con ricezione positiva del 75%. Se Macerata con ricezione positiva ha fatto 40% con 3 murate e 5 errori, beh forse valeva la pena fare una partita così in battuta".

Poi elogia Pinali: "È partito un po' in difficoltà, poi ha fatto bene. Sappiamo tutti il percorso che ha fatto, sono 22 mesi che non giocava quindi sono davvero contento per lui".