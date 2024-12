Ai campionati di ginnastica artistica due cuneesi tra le 30 migliori d'Italia

Anche Cuneoginnastica Asd ai Campionati italiani individuali Gold di ginnastica artistica. Alla finale nazionale di Fermo hanno potuto accedere solamente le 30 migliori ginnaste d'Italia sia per la categoria senior che per quella junior. Da Cuneo hanno partecipato Asia Delfino e Lucrezia Silvestro.



Per la categoria senior e prima a scendere in campo, Lucrezia che, impegnata su tutti e quattro gli attrezzi porta a termine una splendida gara senza errori ne sbavature; anche quest'anno l'esperta ginnasta che non è mai mancata in questa finale porta a casa un risultato eccezionale che è proprio quello di aver gareggiato con le migliori ginnaste del panorama nazionale. Per lei esecuzioni molto precise sul giro completo degli attrezzi; risulta essere la ventiquattresima ginnasta a livello nazionale. Piazzamento importante la dodicesima posizione al volteggio; sfiora di pochissimi decimi il punteggio di accesso alla finale delle prime 8.

Per la categoria junior scendeva in campo alla trave la juniores Asia Delfino che, impegnata nell'attrezzo in cui si esprime al meglio e in cui è campionessa regionale partecipava per il secondo anno consecutivo ad una finale nazionale. Anche lei, tra le migliori ginnaste d'Italia si esprime al meglio nella gara di Fermo. Con una esecuzione esemplare alla trave sfiora la finalissima delle migliori 8 e conclude al dodicesimo posto.

Grande soddisfazione in casa Cuneoginnastica per essere sempre presenti, ormai da decenni, in questa gara che, a livello individuale è la più importante subito dopo i campionati italiani assoluti. Così, a conclusione di questo 2024, anno del cinquantenario, la Cuneoginnastica continua a dire: "presente!"