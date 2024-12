Anna Pepe brilla nella notte di Prato Nevoso: folla in Conca per l’Open Season

Sabato 7 dicembre la Conca di Prato Nevoso si è trasformata in un’autentica arena a cielo aperto in occasione dell’Open Season, evento che ha dato ufficialmente il via alla stagione sciistica. Una cornice di pubblico straordinaria ha reso la serata indimenticabile, grazie alla musica live, al divertimento, all’inaugurazione dello sci notturno e a qualche fiocco di neve che ha imbiancato il paesaggio.

“È stata un’apertura di stagione emozionante e partecipata, a testimonianza del grande affetto che la nostra utenza nutre per Prato Nevoso e per i suoi appuntamenti - commenta Alberto Oliva, amministratore della Prato Nevoso SpA -. Ogni inverno accogliamo sciatori e turisti provenienti da tutt’Italia e non solo, ai quali proponiamo un mix unico di sport, natura e intrattenimento. Questa sarà una stagione ricca di novità e sorprese, che non vediamo l’ora di annunciare”. Protagonista della serata è stata ANNA Pepe, l’artista femminile più ascoltata del 2024, che con la sua grinta e le sue hit ha letteralmente infiammato il pubblico e fatto ballare e cantare migliaia di persone. Sul palco si è esibito anche il vulcanico Wad, speaker di Radio Deejay, affiancato dai suoi “Friends” (Michelle Cavallari, Giada Coletti e SillyElly) in uno show che ha coinvolto la folla dal primo all’ultimo minuto. A completare la lineup è stato il giovane talento P4trick, il quale ha intonato per la prima volta dal vivo il suo nuovo singolo “Non so dove sei” (feat Rowzy).

La serata ha avuto anche un importante risvolto solidale, grazie alla charity partnership avviata dalla Prato Nevoso SpA nel 2023 con la Fondazione Piemontese per la Ricerca sul Cancro - IRCCS Candiolo: nella fattispecie, l’importo derivato dalla vendita degli skipass per lo sci notturno e di gadget luminosi marchiati Prato Nevoso e Candiolo sarà devoluto per intero alla Fondazione per sostenere l’attività di medici e ricercatori.

Fra i prossimi eventi di stazione spicca l’Open Season Kids, in calendario domenica 15 dicembre: un’intera giornata dedicata ai bambini e alle famiglie. Il Prato Nevoso Village si trasformerà in un regno magico, con le mascotte di Frozen e il simpatico lupacchiotto Asso pronti a regalare sorrisi ai più piccoli, senza dimenticare truccabimbi e pop corn. “Prato Nevoso è da sempre un luogo pensato per tutti e il nostro obiettivo è rendere ogni momento speciale per chi si reca sulle nostre nevi - prosegue Oliva -. L’Open Season Kids rappresenta un’occasione per regalare ai bambini un’esperienza di pura gioia, in linea con la nostra visione di una stazione sciistica inclusiva e accogliente”.

Adesso l’attenzione si sposta verso il Capodanno in Conca, il veglione più atteso delle Alpi: una notte che promette di chiudere il 2024 in grande stile. I posti sono limitati e i biglietti possono essere acquistati su TicketOne al seguente link: https://www.ticketone.it/eventseries/capodanno-in-conca-3780096/.