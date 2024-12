Volley A2M, Cuneo-Macerata 3-1. Giulio Pinali Mvp dell'incontro: "Il lavoro paga sempre"

È un Giulio Pinali che sta trasformandosi, di partita in partita. Dopo la sofferenza di dover restare a guardare i compagni lottare nella primissima parte del campionato, le brevi apparizioni per qualche scambio in seguito, finalmente per l'opposto emiliano della MA Acqua S.Bernardo Cuneo è giunta l'ora di scendere e restare in pianta stabile nel sestetto di partenza.

Se vuol dire la sua una squadra deve poter contare prima di tutto sull'apporto di una, o più mani pesanti. Quelle dell'opposto spesso sono quasi fondamentali. Lo si è visto anche nella sfida vinta contro Macerata, nella quale nel primo set Giulio Pinali, come tutti i compagni non riusciva a bucare il muro avversario. Quando lui è entrato in partita, i compagni gli sono andati dietro.

La sua intervista a fine gara nel video QUI SOTTO: