A Babbo Natale piacciono le nocciole? Certo… ed impara anche a coltivarle!

Babbo Natale e Nocciole: una insolita accoppiata, che ha rallegrato gli animi alla Scuola Agraria di Grinzane Cavour: si tratta di una goliardica iniziativa di alcuni studenti della classe quinta della sede associata dell’IIS Umberto Primo in occasione dell’ultima esercitazione didattica sulla lavorazione delle nocciole prima delle vacanze natalizie.

Gli studenti del triennio superiore, infatti, dall’avvio dell’anno scolastico, coadiuvati dai tecnici e dagli insegnanti, si sono dedicati alle operazioni legate alla raccolta e conservazione delle nocciole coltivate nell’ampio noccioleto di circa 2 ettari che costituisce, insieme al vigneto, l’azienda agraria della scuola. Dopo la sgusciatura, che avverrà nei prossimi mesi, i gherigli della Tonda gentile delle Langhe saranno sottoposti a tostatura, granellatura e pralinatura, sfruttando a pieno le potenzialità dell’innovativo laboratorio di trasformazione alimentare da poche settimane allestito presso la sede.

Durante il percorso triennale per il conseguimento del titolo di Operatore agricolo ed il successivo biennio che porta al Diploma superiore, gli studenti hanno modo di condurre numerose attività pratiche, seguendo in prima persona tutte le fasi della coltivazione e anche le successive operazioni di trasformazione delle nocciole e dell’uva, fino alla valorizzazione presso il consumatore finale. Una vera e propria didattica di laboratorio - azienda, in cui si svolge la didattica professionalizzante e che risulta un fiore all’occhiello per la preparazione di tecnici e professionisti dell’agricoltura specializzati nella coltivazione delle più importanti colture di Langa e Roero.

Ovviamente le filiere della vite e del vino sono solo una componente, seppur importante, del percorso di studi offerto dall’Istituto professionale per l’agricoltura di Grinzane Cavour, che spazia dalle colture cerealicole, frutticole, orticole e floricole in pieno campo e serra, agli aspetti economici, con degli approfondimenti anche sul settore zootecnico, con particolare riferimento alla razza bovina piemontese.

La scuola agraria di Grinzane Cavour si conferma un punto di riferimento insostituibile per la formazione di tecnici del settore agricolo del territorio, registrando altissimi tassi di impiego degli allievi al termine del percorso di studi, nonché importanti riscontri in termini di auto-imprenditorialità. La scuola è un polo di cultura aperto e da scoprire: l’invito, rivolto in particolare alle famiglie degli studenti interessati all’iscrizione per l’anno scolastico 2025/26, è di partecipare alle giornate di scuola aperta previste a dicembre e gennaio ed ai numerosi incontri di open lab ed incontri on-line, secondo il calendario reperibile sul sito della scuola www.iisumbertoprimo.it nell’apposita sezione Orientamento.