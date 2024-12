L'ex studente Andrea Peyracchia sarà "Bonelliano dell'anno"

Come è ormai tradizione, “Il Bonelli incontra ….” è la manifestazione di fine anno prevista a Cuneo il 18 dicembre prossimo che, grazie alla sensibilità dell’Ente, si svolgerà dalle ore 9.45 alle 12.00 presso la Sala Einaudi del Palazzo della Provincia (c.so Dante), evento in cui l’Istituto Tecnico Commerciale “F.A. Bonelli” premierà i propri migliori alunni e alcuni appassionati mecenati: Dedi srl, Famiglia Galiasso e Fondo Venturoli consegneranno alcune borse di studio.

Come ogni anno, l’Associazione Evergreen (ex-allievi personale docente e non) proclamerà il “Bonelliano dell’Anno 2024”, un ex-diplomata/o dell’istituto che si è particolarmente distinto nel corso della propria vita lavorativa o nella propria esistenza.

Quest’anno, la scelta si è orientata sull’indirizzo “economico” coniugato con “l’informatica d’eccellenza”: verrà premiato con la spilletta dorata simbolo dell’Associazione

il rag. ing. Andrea Peyracchia.

Ma chi è Andrea Peyracchia? Nato nel 1978, si è diplomato quale rag. programmatore al Bonelli nel 1997 con il massimo dei voti (60/60), il migliore della sua classe, tanto da meritare un premio dall’Ever Green. Nel 2000 ha frequentato l'Università dell’Illinois, a Chicago (Usa) conseguendo nel 2001 la Laurea Magistrale “Summa cum Laude” in ingegneria Informatica. L’estratto della tesi (lavoro congiunto con il Politecnico di Torino nell'ambito di un programma di doppia laurea) è stato oggetto di pubblicazione. Nel 2002 al Politecnico di Torino ha conseguito la doppia “Laurea con lode” in ingegneria informatica. Assunto dalla Procter & Gamble, si è dedicato a temi digitali nell’ambito dell’ e-commerce per poi orientarsi al mondo dello sviluppo e della vendita software alla Hewleet-Packard .

Nel 2008 è entrato in McKinsey & Company, dove è diventato uno dei principali partner responsabili delle pratiche digitali e tech in EMEA. Infine, nel 2020 è approdato in CVC Capital Partners, uno dei fondi di “private equity” più grandi al mondo dove si occupa di investimenti in ambito digitale e tecnologico e in cui gli è stata affidata la guida della strategia dell’A.I. del fondo. Andrea è anche un investitore indipendente e consigliere di amministrazione di diverse società

La sua presenza durante la premiazione permetterà agli studenti del Bonelli di porgli delle domande e di rendersi conto dell’importanza del corso di studio che hanno scelto e di avere fiducia nelle proprie capacità.