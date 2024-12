No al Cas Bandito, Polo Civico Bra Domani: "La decisione del Prefetto rappresenta un attento ascolto delle esigenze locali"

Il Polo Civico Bra Domani esprime un sentito ringraziamento a sua eccellenza il Prefetto per la decisione di non attivare il Centro di Accoglienza Straordinaria (Cas) nella frazione di Bandito. Questa scelta è stata accolta con favore dalla comunità e rappresenta un atto di grande attenzione e ascolto del territorio, in linea con le esigenze locali.

Il coordinatore del Polo Civico Bra Domani, Dario Pacotto, ha dichiarato: "Desideriamo ringraziare tutti gli alleati della coalizione del centrodestra che hanno sin dall'inizio espresso la loro contrarietà all'apertura del Cas a Bandito. La loro compattezza e unità di intenti sono state fondamentali. Tuttavia, il vero cuore pulsante di questa iniziativa è rappresentato dai residenti di Bandito, che hanno dimostrato un impegno straordinario attraverso una raccolta firme e un'azione seria, sostenuta da argomentazioni rispettose e ben ponderate".

I consiglieri Davide Tripodi e Sergio Panero hanno aggiunto: "Vogliamo esprimere la nostra sincera riconoscenza ai cittadini che si sono mobilitati attivamente per il bene della frazione. Un ringraziamento particolare va a Danila Rivoira, Fabrizio Gazzera, Federico Pennacino, Attilio Marra, Cristian Montà, Francesco Ghibaudo, Lino Cravero, Laura Cravero, Ester Panero, Francesco Romeo, Luca Viberti, Marco Di Nardo, Erik Milanesio, e a tutti i commercianti della città che si sono resi disponibili a divulgare e sensibilizzare l’intera popolazione su questo tema. Grazie a tutti coloro che, a qualsiasi livello, hanno sostenuto questa pacifica battaglia per il bene della nostra comunità. La loro dedizione e impegno sono stati fondamentali per il raggiungimento di questo importante obiettivo".