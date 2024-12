Per le festività la Questura di Cuneo potenzia i servizi di controllo del territorio

In previsione delle festività natalizie e di fine anno la Questura di Cuneo ha incrementato i servizi di controllo del territorio per la prevenzione e repressione dei reati, prevedendo l’impiego della stazione mobile della Polizia di Stato che stazionerà nelle aree più sensibili del capoluogo e nei comuni più grandi della provincia, svolgendo anche azione di prossimità con la cittadinanza e i commercianti.

Già in atto da fine novembre anche sulla base delle segnalazioni pervenute dalla cittadinanza e dai comitati di quartiere, il servizio – si rimarca dalla Questura – ha l’obiettivo di "incrementare la percezione di sicurezza della cittadinanza e la prevenzione dei reati predatori, del consumo e cessione di sostanze stupefacenti, di condotte incidenti sulla sicurezza urbana nell’area della stazione ferroviaria, in prossimità delle scuole, in quelle mercatali e nei quartieri periferici".

L’unità mobile della Polizia di Stato svolge "la funzione di presidio mobile avanzato in stretto contatto con la Sala Operativa della Questura, alla quale segnala ogni evento che possa eventualmente rendere necessario l’intervento delle Volanti della Polizia di Stato, in coordinamento con le altre forze dell’ordine, secondo il piano coordinato di controllo del territorio".