Piantedosi “I violenti nelle manifestazioni sono una minoranza”

ROMA (ITALPRESS) - "Ci sono frange estreme che utilizzano i conflitti all'estero per manifestare la propensione alla violenza, magari mescolandosi con una massa più ampia che ha tutt'altre intenzioni: i violenti sono una minoranza, che tuttavia non è priva della possibilità di creare problemi". Così il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi a Quarta Repubblica. "Più che una copertura di determinate forze politiche verso di loro credo ci sia una sottovalutazione dell'importanza del fenomeno e della fermezza con cui affrontarlo - aggiunge Piantedosi, - In messaggi come quello di Landini sulla rivolta sociale credo ci sia qualche leggerezza, perchè non tutti possono coglierlo". - Foto: Agenzia Fotogramma - (ITALPRESS).