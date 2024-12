Viabilità valle Stura, domani sera la riunione del Comitato sì Davs. A rischio la sua stessa prosecuzione, serve un nuovo presidente

Viabilità di tutta la valle Stura, della strada statale 21 e circonvallazioni di Demonte e Aisone. Sono questi i temi all'ordine del giorno della riunione di domani, mercoledì 11 dicembre, presso il Salone comunale di Demonte. Il Comitato Sì Davs ha organizzato un'assemblea pubblica per tornare sulle continue criticità e raccogliere impressioni, analisi e proposte in un aperto confronto con residenti, cittadini e Amministrazioni comunali.

Saranno sicuramente presenti l'assessore comunale di Demonte Sergio Giraudo, ex presidente del comitato, e il sindaco di Aisone, Pietro Trocello, attesi anche gli altri sindaci, tra cui Loris Emanuel, primo cittadino di Moiola e presidente dell'Unione Montana Valle Stura.



Introdurrà l'incontro Silvio Rosso, componente del comitato e presidente de “Gli Amici di Demonte”, che presenterà un'analisi di alcuni dati statistici.



Verrà affrontato il forte calo demografico e delle attività commerciali gravato dalle criticità della viabilità. A Demonte da 48 negozi degli anni Ottanta oggi ne sono rimasti solo più 12, di cui 3 cesseranno l'attività entro fine anno, riducendosi a 9.



Nel periodo antecedente la Prima Guerra Mondiale gli abitanti a Demonte erano più di 11 mila, mentre oggi si sono ridotti a 1892. Un calo drastico, che sarebbe maggiore se non fosse per il prezioso apporto di alcuni gruppi di migranti che lo hanno contenuto.



Tutti fattori che contestualmente alla diminuzione di turisti stanziali con seconde case hanno inciso notevolmente sul valore immobiliare, anch'esso crollato drasticamente.



Il Comitato sì Davs composta da 7 membri ha visto di recente le dimissioni del presidente Ezio Barp, demotivato dalle ultime vicende, e dovrà quindi con l'occasione proporre un nuovo vertice. Tra le ipotesi l'avanzamento dell'attuale vicepresidente Graziano Accelio. Ma, se non dovesse venir individuata la nuova figura, con relativo piano d'azione, sarebbe a rischio la prosecuzione della stessa attività ed esistenza del Comitato. Determinante, quindi, la riunione di domani sera.