Disagi sulle linee ferroviarie: incontro in Regione per l’amministrazione comunale di Cuneo

Trasporti e mobilità i temi al centro dell’incontro di oggi a Torino tra il Comune di Cuneo, rappresentato dalla sindaca Patrizia Manassero, dal vicesindaco Luca Serale (Trasporti), dall’ assessore Luca Pellegrino (Mobilità) e la Regione Piemonte nella persona dell’assessore ai Trasporti e Infrastrutture Marco Gabusi.

Oltre ad un confronto sul trasporto pubblico locale del capoluogo, gli amministratori cuneesi hanno portato al tavolo le questioni riguardanti gli ormai numerosi e frequenti disservizi sulla linea ferroviaria Cuneo-Torino (per la quale è stata rinnovata la richiesta del raddoppio del binario della Cuneo-Fossano), ma anche sulla linea Cuneo-Ventimiglia. Non da meno la riapertura del tunnel di Tenda, per la quale si attende l’esito della Commissione Intergovernativa del 16 dicembre.

Questo il commento congiunto della sindaca Manassero, del vicesindaco Serale e dell’assessore Pellegrino: “L’incontro è stato utile per rappresentare alla Regione le diverse segnalazioni che i nostri concittadini, in particolare i pendolari, ci rivolgono soventemente in questo periodo. Ringraziando l’assessore Gabusi per la disponibilità, continuiamo a monitorare la situazione e portiamo avanti le istanze del territorio anche con gli altri enti coinvolti, in particolare l’Agenzia della Mobilità Piemontese, con l’auspicio di vedere presto un miglioramento delle condizioni attuali”.