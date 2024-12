Sci alpino, weekend di Coppa del mondo femminile a Beaver Creek: Marta Bassino tra le azzurre al via

Riflettori puntati sulla Coppa del mondo di sci alpino, nel fine settimana, con la velocità femminile protagonista a Beaver Creek, negli Stati Uniti.

Nell'elenco delle azzurre convocate, oltre alla cuneese Marta Bassino, ci sono le rientranti Sofia Goggia ed Elena Curtoni.

Federica Brignone, Laura Pirovano, Roberta Melesi, Nadia Delago, Nicol Delago, Sara Thaler e Vicky Bernardi le altre componenti della spedizione.

In programma, sulla Birds of Prey, una discesa libera che avrà inizio alle 19 di sabato. Ventiquattro ore più tardi, alle 19 di domenica 15 dicembre, via al primo superG della stagione.

Diretta televisiva Raidue e Eurosport.

Come ricorda la FISI le donne hanno gareggiato sulle nevi di Beaver Creek una sola volta nella loro storia, nel 2013, in un gigante vinto da Jessica Lindell-Vikarby su Mikaela Shiffrin e Tina Weirather; Brignone fu settima.