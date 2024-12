Bayer Leverkusen-Inter: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv

(Adnkronos) - Trasferta europea per l'Inter. I nerazzurri tornano in campo per la sesta giornata di Champions League e volano a Leverkusen, per sfidare il Bayer di Xabi Alonso. Gli uomini di Inzaghi, dopo aver battuto il Lipsia nell'ultimo turno, hanno la possibilità di garantirsi, con una vittoria, un posto tra le prime otto e prenotare così gli ottavi di finale.

L'Inter infatti è attualmente al secondo posto della classifica generale con 13 punti, a -2 dal Liverpool capolista, mentre il Bayer Leverkusen è fermo a quota 10.

Il match tra Bayer Leverkusen e Inter è in programma oggi, martedì 10 dicembre, alle ore 21. Ecco le probabili formazioni:

Bayer Leverkusen (4-5-1): Hradecky; Mukiele, Tah, Tapsoba, Hincapiè; Frimpong, Xhaka, Andrich, Palacios, Grimaldo; Wirtz. All. Xabi Alonso

Inter (3-5-2): Sommer; Bisseck, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro Martinez. All. Inzaghi

Bayer Leverkusen-Inter sarà trasmessa in diretta esclusiva sui canali Sky Sport. Il match sarà visibile anche in streaming su NOW e sull'app SkyGo.