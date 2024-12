Biathlon: Brocchiero, Gautero e Carollo pronti per la Ibu Junior Cup

Si apre in Val Ridanna, in provincia di Bolzano, la stagione della Ibu Junior Cup che in Alto Adige proporrà tra il 12 ed il 15 dicembre una individuale e due sprint.

Il programma si aprirà giovedì 12 dicembre con la disputa delle due individuali, alle 10:30 la prova femminile sulla distanza di 12,5km seguita alle 14:30 dalla prova maschile di 15km.

Dopo la giornata di pausa di venerdì 13, tra sabato e domenica saranno proposte le sprint, con analogo programma per i due giorni: start femminile alle 10:30, il maschile alle 14:15.

Sono undici gli azzurri convocati dal direttore tecnico Klaus Höllrigl per la tappa sudtirolese che coinvolgerà quindi Francesca Brocchiero, Carlotta Gautero, Nayeli Mariotti Cavagnet, Astrid Plosch, Ilaria e Sara Scattolo al femminile, Michele Carollo, Davide Compagnoni, Cesare Lozza, Alex Perisutti e Felix Ratschiller al maschile.