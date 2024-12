Bielorussia, Lukashenko: "Ho schierato decine di testate nucleari"

(Adnkronos) - "Ho schierato delle testate nucleari. Diverse decine di testate. Molti dicono che è uno scherzo e che nessuno ha schierato nulla. Sì, invece, lo abbiamo fatto. E il fatto che gli oppositori dicano che è uno scherzo significa che non l'hanno capito. Hanno trascurato il modo in cui le abbiamo portate qui". Lo ha detto il presidente della Bielorussia, Alexander Lukashenko, all'agenzia di stampa BelTa, osservando che usare questo tipo di armi ad alta potenza comporta una grande responsabilità. "Da Hiroshima e Nagasaki - ha aggiunto - nessuno ha mai premuto il pulsante nucleare. Nemmeno le principali potenze, per non parlare della Bielorussia".

In precedenza, Mosca aveva annunciato piani per schierare armi nucleari tattiche in Bielorussia su richiesta di quest'ultima. Mosca ha fornito a Minsk sistemi missilistici tattici Iskander in grado di trasportare armi nucleari e ha aiutato la Bielorussia a riequipaggiare i suoi aerei per trasportare armi specializzate. La maggior parte delle testate era già in Bielorussia e alla fine di aprile 2024 Lukashenko aveva affermato che la Russia aveva schierato diverse decine di testate nucleari.

Giorni fa il presidente russo Vladimir Putin si è recato a Minsk per un nuovo incontro con Lukashenko e insieme hanno presieduto il Consiglio di Stato supremo dei due Paesi uniti. "Con la firma del Concetto di sicurezza dello Stato dell'Unione e del trattato interstatale sulle garanzie di sicurezza, stiamo raggiungendo un livello senza precedenti dell'alleanza strategica militare e coordinamento nel settore militare", ha affermato Lukashenko.

Putin da parte sua ha evidenziato la possibilità che il prossimo anno vengano schierati in Bielorussia i missili di ultima generazione Oreshnik, in grado di trasportare testate nucleari. "Ritengo possibile lo schieramento di armi come gli Oreshnik sul territorio della Bielorussia", ha dichiarato Putin al fianco del suo omologo bielorusso, dopo aver firmato l'accordo che prevede reciproche garanzie di sicurezza. Il presidente russo ha fatto riferimento alla possibile data della "seconda metà del prossimo anno".