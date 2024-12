Gli sportivi più pagati di sempre: Soto primo, la MLB batte Messi e Ronaldo

(Adnkronos) -

Lo sportivo più pagato al mondo non gioca a calcio né in NBA. Juan Soto, stella della Major League Baseball ha infatti firmato un contratto da 15 anni con i New York Mets, che gli garantirà un totale di 765 milioni di dollari complessivi, circa 51 a stagione. Si tratta dell'accordo più oneroso della storia dello sport professionistico, con l'ormai ex giocatore dei New York Yankees che diventerà quindi l'atleta più pagato di sempre.

Il primo posto nella speciale classifica degli sportivi più pagati di sempre se lo prende quindi Juan Soto, stella della MLB. La corsa al 26enne dominicano, che ha appena raggiunto il suo massimo di fuori campo in carriera (41) e su cui era forte l'interesse anche di Boston Red Sox e Toronto Blue Jaysha, l'hanno vinta quindi i Mets, che gli garantiranno un premio alla firma pari a 75 milioni di dollari. Nel contratto dell'esterno è prevista anche una clausola di rescissione volontaria, che scatterà a partire dal 2029.

Soto supera dunque un altro giocatore di baseball, ovvero Shohei Ohtani. Il giapponese aveva infatti firmato per i Los Angeles Dodgers un contratto di 10 anni per un corrispettivo di 700 milioni complessivi. Al terzo posto troviamo invece Lionel Messi.

Il fuoriclasse argentino, oggi all'Inter Miami, tra il 2017 e il 2021, aveva firmato un rinnovo con il Barcellona da 168 milioni per quattro anni, per un totale di 674. Proprio l'altissimo ingaggio di Messi è stato uno dei motivi che ha spinto i blaugrana a non rinnovare l'accordo, con Lionel che ha poi firmato per il Paris Saint-Germain.

Juan Soto ha fatto scivolare Cristiano Ronaldo fuori dal podio. L'attaccante portoghese è quarto grazie al maxi contratto firmato con l'Al Nassr, che per due stagioni e mezzo gli ha garantito 500 milioni di euro, vale a dire circa sette milioni a partita. Quinto il golfista spagnolo Jon Rahm, che ha lasciato i circuiti americani ed europei per firmare un accordo di sei anni da 530 milioni con il LIV Golf Tour. L'unico giocatore della NFL, la lega di football americano, in classifica è Patrick Mahomes. Il quarterback texano è stato blindato dai Kansas City Chiefs: dieci anni per 500 milioni totali.

Settimo un altro calciatore, Karim Benzema, anche lui volato in Arabia Saudita. All'Al Ittihad l'ex attaccante del Real Madrid guadagnerà un totale di 400 milioni. Dopo di lui Mike Trout, stella del baseball che ha firmato per i Los Angeles Angels per la bellezza di 426,5 milioni, ovvero oltre 35 l'anno per 12 stagioni.

Nono in classifica Canelo Alvarez, pugile messicano che ha firmato un accordo di esclusiva con Dazn, unica piattaforma che potrà trasmettere i suoi incontri. Dal 2018 al 2023 l'azienda gli ha corrisposto 73 milioni l'anno, per un totale di 365. Ultimo, ma a pari merito, Mookie Betts, compagno di squadra di Shohei Ohtani nei Dodgers, che nel 2021 ha rinnovato per altri 12 anni con i greys per un totale di 365 milioni di dollari.