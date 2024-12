Il Polo Civico Bra Domani contro la chiusura del parcheggio della scuola primaria Rita Levi Montalcini

Il polo civico Bra Domani, rappresentato dal Coordinatore Dario Pacotto e dai consiglieri comunali Davide Tripodi e Sergio Panero, esprime una ferma e decisa opposizione alla scelta dell’amministrazione comunale di chiudere il parcheggio gratuito presente all’interno del cortile della scuola Rita Levi Montalcini - comunemente conosciuto come “ex Maschili” con accesso da via Marconi - durante il periodo natalizio per dare spazio a un cantiere per il risanamento conservativo dell’immobile.

“In un periodo cruciale come quello natalizio, è inaccettabile che si decida di chiudere un parcheggio fondamentale nel centro cittadino. Bra già soffre di una carenza cronica di posti auto, e questa scelta non fa altro che aggravare la situazione, mettendo in difficoltà i nostri commercianti e la comunità intera. I nostri imprenditori stanno combattendo ogni giorno per mantenere in vita le loro attività – dichiara Dario Pacotto, Coordinatore di Bra Domani - e non hanno bisogno di ulteriori ostacoli imposti da decisioni insensate. È semplicemente scandaloso che l’amministrazione non si renda conto delle conseguenze delle proprie azioni”.

“Chiediamo un'immediata revisione di questa decisione – aggiungono i consiglieri Davide Tripodi e Sergio Panero. È ora di smettere di mettere i bastoni tra le ruote a chi lavora duramente per il bene della nostra città. Non tollereremo scelte che danneggiano il commercio locale”.