Jamie Foxx: "Ho avuto un ictus"

(Adnkronos) - "Ho avuto un ictus causato da un'emorragia cerebrale". Jamie Foxx, uno dei talenti più versatili e apprezzati di Hollywood, ha rotto il silenzio sul misterioso ricovero ospedaliero dell'aprile 2023. In uno speciale Netflix, intitolato 'What Had Happened Was...', l'attore ha parlato di quell'evento che ha stravolto la sua vita e la sua carriera. Uno speciale in cui canta, suona, piange, ride, galvanizza il pubblico e mostra il suo talento da “entertainer”.

Foxx, 56 anni, ha raccontato il drammatico episodio con grande trasporto, ricordando di aver perso 20 giorni di memoria e di essersi svegliato incapace di camminare. L'attore ha descritto il momento in cui, sopraffatto da un violento mal di testa, ha chiesto un'aspirina al suo assistente, per poi perdere conoscenza. Sua sorella Deidra è stata fondamentale, portandolo rapidamente al Piedmont Hospital di Atlanta, dove ha subito un intervento salvavita. Le altre donne della sua vita, la compagna Alyce Huckstepp e la figlia Deirdre Marie, sono citate più volte: “Mi hanno tenuto in piedi”, grida al pubblico.

Durante lo speciale, Foxx ha ammesso di aver attraversato un'esperienza quasi "mistica". "Non ho visto la mia vita passarmi davanti, ma ricordo un tunnel... caldo", ha detto, scherzando poi sull'eventualità di essere diretto nel posto sbagliato. A dimostrazione della capacità di Foxx di scherzare su quanto accaduto, ma anche il suo desiderio di dare un significato più profondo a quanto accaduto.

L’attore, premio Oscar nel 2005 per 'Ray', ha anche riflettuto sul suo percorso personale, confessando che il periodo di guarigione lo ha costretto a "uccidere il vecchio Jamie per permettere al nuovo Jamie di prosperare". Ha attribuito la sua sopravvivenza a un intervento divino e al supporto della famiglia: "Dio mi ha benedetto con denaro e fama, ma quando ho dimenticato Dio, mi ha benedetto con un ictus”.

Lo speciale Netflix segna il ritorno di Foxx sul palcoscenico dopo 18 anni, un traguardo che lui stesso ha descritto come un’esplosione di gioia e gratitudine. "Non è solo uno spettacolo di stand-up, ma una spiegazione artistica di qualcosa che è andato terribilmente storto", ha dichiarato l'attore, che si è anche lanciato in nuovi progetti cinematografici, tra cui il film 'Back in Action', previsto per il 2025.

Nonostante la confusione, ha espresso il desiderio di essere ricordato per il suo talento e non per le sue difficoltà: "Se mi vedete scoppiare in lacrime in pubblico, sappiate che è stato un percorso duro", ha detto ai fan.