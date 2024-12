Napoli, infortunio per Kvaratskhelia: i tempi di recupero

(Adnkronos) -

Il Napoli perde Kvicha Kvaratskhelia per infortunio. Dopo le due sconfitte contro la Lazio, arrivate nell'arco di quattro giorni, Antonio Conte da oggi deve rinunciare a uno dei suoi titolarissimi. Proprio nel match di campionato contro i biancocelesti, deciso dal gol di Isaksen, Kvaratskhelia ha subito un colpo al ginocchio destro in seguito a un contrasto di gioco: gli esami a cui si è sottoposto il giocatore hanno evidenziato un "trauma distorsivo", ma non solo.

Il Napoli, con una nota sul proprio sito ufficiale, ha infatti comunicato che "oggi il calciatore azzurro si è sottoposto ad esami strumentali, presso il Pineta Grande Hospital, che hanno evidenziato una lesione di basso grado del legamento collaterale mediale. Kvaratskhelia ha già cominciato l'iter riabilitativo".

Sebbene i tempi di recupero non siano ancora stati comunicati, è probabile che il giocatore debba stare lontano dai campi per almeno 20 giorni, fino a un massimo di 30. Kvaratskhelia salterà quindi sicuramente la trasferta di Udine, in programma sabato 14 dicembre, ma la sua presenza è da considerarsi in dubbio anche per le successive sfide di campionato contro Genoa, sabato 21 dicembre, e Venezia, il 29. La speranza è di riaverlo al massimo della condizione per la prima partita del nuovo anno, quando, il prossimo 4 gennaio, il Napoli ospiterà la Fiorentina.