Via libera della Camera al Dl Ambiente, è legge

ROMA (ITALPRESS) - Con 141 voti favorevoli, 3 astenuti e 81 contrari, l'Aula della Camera ha approvato il disegno di legge recante disposizioni urgenti per la tutela ambientale del Paese e per la promozione dell'economia circolare. Il provvedimento, che aveva già ottenuto il via libera dal Senato, è legge."Il lavoro di conversione del DL Ambiente ha rafforzato il quadro normativo per attuare il principio costituzionale di tutela ambientale - ha commentato il viceministro all'Ambiente e Sicurezza Energetica Vannia Gava, che ha seguito il provvedimento -. L'ambiente, bene prezioso da proteggere, è anche il terreno cruciale per la competitività futura. Dobbiamo adeguare la normativa alle sfide dell'innovazione tecnologica, promuovendo semplificazione e certezza del diritto: con questa norma, abbiamo fatto un grande passo avanti in questa direzione. Il tutto nel rispetto della trasparenza e delle esigenze dei territori. E' una giornata parlamentare importante per chi crede nella tutela, nella promozione e nella valorizzazione dell'ambiente".- foto: Agenzia Fotogramma -(ITALPRESS).