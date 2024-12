Sono pervenute in questi giorni in Comune segnalazioni di persone che sarebbero state contattate telefonicamente, a nome di un non meglio definito ufficio comunale, in merito all’utilizzo e al consumo dell’acqua potabile o di quella in bottiglia.

Il Comune di Cuneo precisa di non avere autorizzato nessuno a tale servizio e di essere del tutto estraneo alla vicenda.

Invita pertanto i cittadini a segnalare alle autorità competenti eventuali abusi, finalizzati a scopi commerciali.