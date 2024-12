A Cherasco lo spettacolo musiciale "Nui dui" con Pippo Bessone e Luca Occelli

Domenica 15 dicembre alle ore 21 al Teatro Salomone a Cherasco Pippo Bessone e Luca Occelli presenteranno lo spettacolo musicale NUI DUI, canzoni raccontate, teatralizzate, mimate, ma soprattutto… cantate.

Il teatro canzone di Giorgio Gaber è quello che più si avvicina allo spettacolo messo in scena da Filippo Bessone e Luca Occelli; si racconta soprattutto l’amore e la vita quotidiana in tutte le sue forme e sfumature, con un’attenzione particolare al mondo dei nostri nonni che di amore si intendevano alla loro maniera in un carosello musicale divertente, ironico e riflessivo.

Storie di amori passati si intrecciano a storie contemporanee, la vita comune scorre nei testi delle canzoni e nei racconti recitati che hanno il potere di suscitare riflessioni profonde e altrettanto profonde risate.

Filippo Bessone autore dei testi è uno speciale osservatore e conoscitore di sfumature che inserisce nei suoi testi appunto, come colui che da quarant’anni vive nel territorio di Langa, ascolta, conversa con i Langhetti e ne sa bene i pensieri.

Nui Dui è uno degli appuntamenti che rientrano nel progetto "Fieno Solidale" iniziativa, condivisa dalla città di Cherasco, che sostiene la Condotta Slow Food Bra per gli allevatori in difficoltà a causa dell’estate siccitosa e delle alte temperature hanno messo in difficoltà anche alcuni Presìdi Slow Food, in particolare nel sud Italia. Per offrire un aiuto concreto, la Condotta Slow Food Bra ha lanciato il progetto Fieno solidale, avviando una raccolta fondi con cui intende sostenere i produttori che hanno subito danni ingenti, a cominciare dalla Sicilia dove, dopo mesi senza piogge, molti allevatori si ritrovano a non aver messo da parte il fieno necessario ad affrontare l’inverno.

Ingresso libero a offerta libera.