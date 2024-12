Mondiali di nuoto in vasca corta: Sara Curtis alle semifinali dei 100 sl

Ancora emozioni alla Duna Arena di Budapest, nella seconda giornata dei mondiali di nuoto in vasca corta, con la saviglianese Sara Curtis tra i più interessanti protagonisti della spedizione azzurra.

L'allieva di Thomas Maggiora, ieri quinta con le compagne della 4x100, ottiene la qualificazione alle semifinali dei 100 stile libero così come la collega Sofia Morini.

Per Curtis settimo tempo complessivo in batteria: 52"51 (per Morini 16°, 53"02).

La portacolori di Esercito e CS Roero a fine gara: "Eravamo morte. Abbiamo fatto fatica entrambe dopo l'esordio in staffetta di ieri. Speriamo nel pomeriggio di recuperare un po' di brillantezza".

Alle 17,45 via alle semifinali: nel mirino della diciottenne saviglianese la finale, in programma domani.