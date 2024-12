Piergiuseppe Botta è il nuovo Segretario generale della Femca Cisl di Cuneo

Questa mattina si è riunito il Consiglio Generale della Categoria presso lo Smac di Peveragno. All’ordine del giorno: le dimissioni del Segretario Generale e l’elezione del nuovo Segretario Generale e della nuova Segreteria. Al tavolo di presidenza erano presenti: Ivano Dalla Brea, componente della Segreteria di Comparto Chimico/Moda, Gabriella Pessione, Segretaria Generale Femca Regionale, Enrico Solavagione, Segretario Generale Ust Cisl Cuneo, Aldo Pellegrino, Segretario Generale Femca Cisl Cuneo, Valter Ellena e Daniela Barattero componenti della Segreteria Femca Cuneo e Piergiuseppe Botta e Alessia Comba.

La riunione è iniziata con la relazione del Segretario uscente Aldo Pellegrino, per poi proseguire con l’intervento del Presidente dell’Assemblea, Gabriella Pessione, che ha avviato la procedura di votazione per l’elezione del Segretario Generale e della nuova Segreteria. Dopo alcuni interventi dei presenti, tra cui quello particolarmente commovente della figlia di Aldo, che ha voluto esprimere un ringraziamento non solo a titolo personale, ma anche a nome di tutta la famiglia, per gli insegnamenti ricevuti e, soprattutto, per l’esempio che ha dato. Un esempio di come sia possibile conciliare il lavoro con la famiglia. Non sono mancati momenti di profonda gratitudine nei confronti di Aldo da parte dei delegati presenti in sala. Diversi interventi commoventi hanno contribuito a rendere la riunione particolarmente emozionante.

La riunione è proseguita con la votazione per il nuovo Segretario Generale, e all’unanimità il Consiglio Generale ha eletto Piergiuseppe Botta come Segretario Generale della Femca Cisl Cuneo. Piergiuseppe Botta, originario di Verzuolo e nato nel 1969, è dipendente di Michelin dal 1992 e dal 1997 fa parte del Direttivo Michelin. Dal 2000 è stato eletto RSU e successivamente ha ricoperto il ruolo di componente del Comitato Esecutivo. Botta sostituisce Aldo Pellegrino che svolgeva questo incarico dal 2020 che termina per raggiunta età pensionistica.

Emozionate le prime parole del neosegretario Piergiuseppe: “Ringrazio tutti voi per la vostra fiducia e, in particolare, Aldo per aver creduto in me. Continuerò, insieme alla Segreteria Femca, il percorso già tracciato dal Segretario Aldo, un cammino che la Femca Cuneo proseguirà sostenendo tutte le iniziative della Cisl. Mi sento davvero in piena sintonia con la Cisl confederale”. Ha poi aggiunto: “Anche io continuerò sicuramente a collaborare strettamente con la Segreteria Ust e con i Servizi”.



[Piergiuseppe Botta]

Le votazioni poi sono proseguite con l’elezione della Segreteria e su proposta di Beppe i componenti del Consiglio hanno eletto Andrea Sabena (dell’Azienda Synthomer di S. Albano Stura) e Daniela Barattero (dall’Azienda Acda).

Poi la parola è passata all’intervento del Segretario generale Cisl Cuneo Enrico Solavagione. Dopo le congratulazioni al neo eletto, Solavagione ha proseguito il suo intervento con dei passaggi forti e chiari sulla posizione della Cisl inerente la manovra e della collaborazione con la categoria: “La Cisl esprime un giudizio in gran parte positivo perché, pur in un contesto decisamente difficile, la finanziaria è stata varata. Dei 30 miliardi stanziati, 18 sono destinati a settori indicati dalla Cisl, come lavoro, famiglia, sanità e previdenza. È fondamentale difendere questi risultati durante l’iter parlamentare, poiché non si tratta di concessioni, ma di conquiste ottenute grazie a un’azione di pressing continuo da parte della Cisl a tutti i livelli nei confronti dell’Esecutivo: incontri con i Parlamentari, giornate di mobilitazione e un confronto serrato a livello nazionale".

"La nostra azione non finisce qui: ci sono aspetti che non ci convincono, come i tagli al personale scolastico, la necessità di interventi più incisivi sulle pensioni minime, il rafforzamento delle risorse per la non autosufficienza, la pensione di garanzia per i giovani, il silenzio assenso sulla previdenza complementare, e la revisione di “Opzione donna”, che presenta criteri troppo restrittivi. La Cisl continuerà a lottare con determinazione e senza pregiudizi. Il Sindacato non sceglie i propri interlocutori; un Sindacato libero e serio dialoga con chiunque e ottiene risultati per le persone che rappresenta. Questo lo dobbiamo ai più di 4 milioni di iscritti che ci hanno scelto per la nostra indipendenza politica e il nostro approccio pragmatico. Come Segretario generale, voglio ringraziare Aldo per il percorso fatto insieme, per la grande collaborazione tra la Femca e l’Unione, e per la capacità di fare squadra con le proposte della Segreteria UST e con i Servizi. Sono sicuro che tutto questo proseguirà con Beppe”. L’intervento è stato più volte interrotto da applausi e da parole di approvazione, come “bravo”.

La Consiglio generale si è concluso con l’intervento di Dalla Brea Ivano Componente della Segreteria di Comparto Chimico/Moda che si è soffermato sulla contrattazione nazionale, sul ruolo del Sindacato e la ferma adesione alla politica Cisl messa in campo in questi anni. Presenti tutti gli ex Segretari generali della Femca Cuneo dal 2001 ad oggi. Presenti anche Cristina Barbero Responsabile INAS Cisl Cuneo, Aurora Rosolia Responsabile Caf Cisl Cuneo, Damiana Olivero Responsabile Uffici Vertenze e Elena Avico responsabile Sportello SOS Infortuni. Per le categorie presenti Alessandro Lotti Segretario generale Fisascat Cuneo e Angelo Vero Segretario organizzativo FNP Cuneo il quale è intervenuto sul progetto continuità associativa oltre a rimarcare la profonda confederalità della Fnp Cisl Cuneo.