Ranieri e il futuro della Roma: "Speriamo di non sbagliare il prossimo allenatore"

(Adnkronos) - "Stiamo cercando un allenatore bravo e basta. Speriamo di non sbagliarlo". Claudio Ranieri, tecnico della Roma fino a fine stagione, ha parlato così in conferenza stampa alla vigilia della sfida di Europa League contro il Braga. Una gara, quella dell’Olimpico, cruciale in ottica qualificazione.

"In ogni partita dobbiamo dare il massimo" ha spiegato il tecnico della Roma, soddisfatto per il ritorno al successo in campionato contro il Lecce. "Solo così si può creare uno spirito positivo. Abbiamo l'obiettivo di dare il massimo in ogni partita. Ho giocatori meravigliosi che mi fanno pensare anche al futuro. Con la proprietà stiamo pensando a tutto, all'oggi, al mercato e all'allenatore. Ci stiamo pensando. Alla squadra credo di aver dato quello che è il mio modo di essere. Io cerco empatia in loro. Se mi trovo bene con i ragazzi, loro capiscono le mie necessità. Ogni allenatore ha il suo modo di impostare la partita. L'allenatore non è una macchina che metti benzina e va. Io ho usufruito della loro preparazione e ho messo quello che più mi si addice. Il merito è della squadra, i giocatori sono delle spugne".

Ranieri ha poi parlato degli infortuni: "Ho recuperato tutti, tranne Cristante. Sia Dovbyk che Celik sono a disposizione. Soulé è il futuro, è un ragazzo che dopo un anno meraviglioso a Frosinone è arrivato a Roma e magari pensava di fare le stesse cose. Però un po’ ora lo conoscono meglio e un po’ il cambio di squadra ha pesato su di lui. Puntiamo molto su Matias, lo vedo vivo e cercheremo di tirargli fuori il meglio". In chiusura, anche un commento su Lorenzo Pellegrini: “È un ragazzo che merita, lo vedo più sereno durante gli allenamenti. Si sta allenando bene e comincia a prendere la porta. Anche se in allenamento sta tornando a essere quello di prima".