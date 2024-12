Regione: via libera all’inserimento dell’Atrofia Muscolare Spinale (SMA) nello screening neonatale obbligatorio in Piemonte

È stata approvata oggi, in Consiglio Regionale del Piemonte, la mozione presentata dal consigliere Vittoria Nallo e che vede tra i cofirmatari Federica Barbero, consigliere regionale di Fratelli d’Italia, con la quale si impegna la Giunta ad inserire l’Atrofia Muscolare Spinale (SMA) nello screening neonatale obbligatorio in Piemonte.

“Sono soddisfatta dell’approvazione di questa mozione, a cui ho aderito con convinzione e con me l’intero gruppo di Fratelli d’Italia - dichiara Federica Barbero -. Questo screening risulta particolarmente prezioso nella prevenzione di una malattia genetica rara come la SMA che si manifesta nei primi mesi di vita e che, in assenza di trattamento, può avere risvolti gravi”.

“Il test è rapido, non invasivo e può essere integrato con facilità nei programmi di screening neonatale già esistenti per altre malattie rare. Si tratta di una scelta di grande sensibilità ed attenzione da parte della Regione Piemonte per la prevenzione di questa malattia rara che può ridurne le complicanze e migliorare la qualità di vita dei pazienti e delle loro famiglie”, conclude Barbero.