Borgo San Dalmazzo: venerdì sera incontro con Sebastiano Audisio, il “viaggiatore di montagne”

L’Associazione Incontrarsi invita all’incontro con il “viaggiatore di montagne” Sebastiano Audisio, in programma venerdì 13 dicembre nella sala consigliare in piazza Liberazione a Borgo San Dalmazzo.

Nel corso della serata verrà presentato il racconto della sua più recente spedizione:

CARAVAN ANDES 2024

Avventura ciclo alpinistica

BOLIVIA -CILE -ARGENTINA

ACONCAGUA 6970 Via dei Polacchi

Audisio è un appassionato di montagna e di natura. Amante dei viaggi, ha trasformato l’idea del “muoversi” lento in modo di vivere. Le sue esplorazioni (molte in compagnia dell’amico Walter Perlino) sono contraddistinte dalla fatica: quella che serve per far muovere la propria bicicletta, per risalire cime e pendii con gli sci, raggiungere una vetta con il passo dell’esploratore. Nelle spedizioni di Audisio più della conquista di un obiettivo, conta il viaggio e ciò che di esso è più importante: l’incontro con le persone e le loro vite. I resoconti delle avventure di Sebastiano Audisio permettono infatti di conoscere paesi lontani e affascinanti attraverso gli occhi e le abitudini di chi in quelle terre vive. Perchè al centro dei viaggi non c’è l’alpinista ma la vita di chi vive in una natura allo stesso tempo splendida e selvaggia.