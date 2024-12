Da oggi Cuneo ha un nuovo cartello stradale: quello con cui gli Uomini di Mondo danno il benvenuto in città!

La città di Cuneo ha un cartello stradale in più, quello in cui viene dato il benvenuto a chi si appresta a entrare nel centro abitato. L'Associazione Albo d'Onore degli Uomini di Mondo, in collaborazione con il Comune di Cuneo e la Ditta Pessina di Busca, hanno pensato di accogliere, strappando sicuramente un inaspettato sorriso, i viaggiatori in entrata a Cuneo e che si apprestano a farlo attraverso il Ponte Vecchio.

"Benvenuti nella città degli Uomini di Mondo" recita la scritta a caratteri cubitali. All'inaugurazione erano presenti le istituzioni cittadine rappresentate dalla Sindaca Patrizia Manassero insieme all'Assessore Andrea Girard più un numeroso gruppo di persone desiderose di partecipare all'evento. E' stata una cerimonia nel classico spirito che caratterizza gli Uomini di Mondo e che vede realizzare le loro manifestazioni seguendo una linea fondamentalmente seria ma con la leggerezza e l'ironia che li contraddistingue.

A questo punto, amici visitatori, siate i benvenuti nella Città degli Uomini di Mondo senza dimenticarvi di scattare, in tutta sicurezza, una foto ricordo sotto il cartello stradale!



[Da sinistra: Danilo Paparelli e Patrizia Manassero]