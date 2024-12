Fulvio Marino e Oscar Farinetti ospiti n Fondazione Mirafiore

Quest’anno, nel fine settimana che precede le vacanze natalizie il Laboratorio di Resistenza Permanente della Fondazione E. di Mirafiore, dedicata al tema del tempo, propone due appuntamenti che celebrano la cultura del cibo e il suo profondo legame con la nostra identità.

Il 20 dicembre 2024 alle 19 sarà ospite Fulvio Marino, panificatore e volto noto della televisione italiana, per presentare il suo ultimo libro Tutta l’Italia del pane. Attraverso ricette adatte anche ai principianti, Marino unisce le sue forze a quelle di Slow Food per raccontare l’Italia attraverso i classici della panificazione reinterpretati per il forno di casa. Niente diventa impossibile da replicare nella nostra cucina, seguendo i suoi suggerimenti. Le ricette, inoltre, sono accompagnate dalla storia dei prodotti e dei luoghi e dagli approfondimenti dedicati alle diverse farine e tipologie di lievitazione utilizzate da Nord a Sud. In questo viaggio attraverso l’Italia dei pani ci si può rendere conto concretamente della ricchezza e della varietà, espressione dei differenti territori e di come non ci sia una sola Italia per quanto riguarda il mondo dei forni, ma tanti paesi in uno. Con il suo stile semplice e immediato, adatto anche ai neofiti, Fulvio Marino non lascia nulla al caso, dai piccoli trucchi del mestiere alle corrette dosi per ottenere sempre un risultato perfetto.

Fulvio Marino si distingue per la sua abilità di comunicare con semplicità e passione. Cresciuto tra le farine del Mulino Marino, è oggi un riferimento nel panorama della panificazione italiana, con una presenza consolidata nei media, programmi televisivi e pubblicazioni di successo. Recentemente, ha inaugurato FuocoFarina, una bakery con cucina ad Alba, dove si possono assaporare le sue creazioni.

A seguire, il 22 dicembre 2024 alle 18.30, il palco sarà tutto per Oscar Farinetti, padrone di casa e fondatore della Fondazione, che presenterà in anteprima assoluta - quindici giorni prima dell’uscita ufficiale - il suo ultimo libro Hai mangiato?. L’opera raccoglie 23 racconti ispirati dalle fotografie del fotografo albese Bruno Murialdo, intrecciando storie di vita, territori e passioni, con un omaggio particolare alla Langa e ai suoi protagonisti. Sarà anche una sorta di festa natalizia, perché Beppe Scavino, storico pasticcere albese e uno dei protagonisti del nuovo libro di Oscar, rispolvererà per l’occasione tegami, fruste e forni per offrire al pubblico i suoi mitici cannoncini alla crema.

La stagione prosegue con ospiti di grande prestigio, approfondendo temi legati al tempo attraverso incontri che spaziano tra letteratura, musica, giornalismo e spettacolo. A partire dal 20 dicembre 2024, sarà possibile prenotare gli appuntamenti in programma nella seconda parte di stagione, dal 1° febbraio (Francesco Costa) in poi e già presenti sul sito ufficiale della Fondazione. Venerdì 17 gennaio sarà la volta di Danilo Iervolino, imprenditore visionario e fondatore dell’Università Telematica Pegaso, che ripercorrerà la sua esperienza, dal pionieristico sviluppo della formazione online in Italia all’espansione di Pegaso, che in pochi anni è passata da pochi iscritti a decine di migliaia di studenti. Stefano Bartolini, docente di Economia Politica all’Università di Siena, sarà ospite della Fondazione Mirafiore sabato 18 gennaio per esplorare il rapporto tra economia e felicità. La sua lectio analizzerà come la crescita economica, pur avendo migliorato l’accesso a beni essenziali e servizi, abbia generato effetti negativi come crisi ecologiche, isolamento sociale e un aumento del disagio psicologico; venerdì 24 gennaio Maurizio Ferraris, filosofo teoretico di fama internazionale e autore di oltre sessanta libri, sarà protagonista di un incontro intitolato “Cercare l’alba dentro all’imbrunire: tempo, vita, storia”. Traendo ispirazione dal suo ultimo libro, “Imparare a vivere”, Ferraris guiderà il pubblico in una riflessione profonda sull’esistenza, esplorando come le esperienze e le memorie personali si intrecciano con la narrazione storica e culturale. Previsto inizialmente per l'11 gennaio si sposta al 25 gennaio l'appuntamento con Giovanni Toti, ex Governatore della Regione Liguria che alla Fondazione Mirafiore che presenterà il suo libro “Confesso: ho governato”. Venerdì 31 gennaio la giornalista e autrice Angela Frenda, nota per il suo lavoro come fondatrice di Cook il magazine gastronomico del Corriere della Sera, sarà ospite della Fondazione Mirafiore per presentare il suo ultimo libro, “Una torta per dirti addio”, dedicato alla memoria di Nora Ephron, icona del giornalismo, della scrittura e del cinema. Durante l’incontro, Frenda esplorerà il legame profondo tra cibo e sentimenti, un tema che accomunava lei e l’amatissima Ephron.

I PROSSIMI APPUNTAMENTI

Sabato 18 gennaio 2025 – h. 18:30

Stefano Bartolini, docente universitario

Economia e felicità, un matrimonio possibile

Venerdì 24 gennaio 2025 – h. 19

Maurizio Ferraris, docente universitario

Cercare l’alba dentro all’imbrunire: tempo, vita, storia

Sabato 25 gennaio 2025 – h. 18:30

Giovanni Toti, politico

Confesso: ho governato

Venerdì 31 gennaio 2025 – h. 19

Angela Frenda, giornalista

Una torta per dirti addio

Sabato 1° febbraio 2025 – h. 18.30

Francesco Costa, giornalista e vicedirettore de Il Post

Dove andranno gli Stati Uniti

Sabato 8 febbraio 2025 – h. 18.30

Serena Bortone, giornalista e conduttrice televisiva

A te vicino così dolce

Sabato 15 febbraio 2025 – h. 18.30

Francesco Guccini, cantautore

In dialogo con Carlo Petrini

Giovedì 20 febbraio 2025 – h. 19

Vincenzo Schettini, fisico

Venerdì 21 febbraio 2025 – h. 19

Simonetta Di Pippo, astrofisica

The dark side of the mood – Space economy

Venerdì 28 febbraio 2025 – h. 19

Sarah Malnerich e Francesca Fiore (Mammadimerda), blogger

Le pari opportunità si costruiscono a scuola

Venerdì 7 marzo 2025 – h. 19

Donatella Di Pietrantonio, scrittrice

L’età fragile

Sabato 15 marzo 2025 – h. 18:30

Manuel Agnelli, cantautore

Mistero

Venerdì 21 marzo 2025 – h. 19

Marianna Aprile, giornalista

Venerdì 28 marzo 2025 – h.19

Marco Cappato, attivista

Democrazia: roba d’altri tempi?

Venerdì 4 aprile 2025 – h.19

Carlo Massarini, giornalista

La musica che gira intorno

Venerdì 25 aprile 2025 – h. 10

Celebriamo la Resistenza