Giornata Internazionale della Montagna: convegni e celebrazioni a Frabosa Soprana e Frabosa Sottana

Si svolgeranno venerdì 13 e sabato 14 dicembre 2024 gli eventi dedicati alla Giornata internazionale della Montagna a Frabosa Soprana e Frabosa Sottana. L’iniziativa è organizzata dal Dipartimento Affari Regionali e Autonomie, della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Il Presidente generale del Cai Antonio Montani sarà tra gli ospiti del panel Ambiente e turismo, venerdì 13 dicembre, presso la Sala Polivalente, Via Cantone 15 a Frabosa Sottana.

Insieme a lui, Luca Santini, Presidente Federparchi, Martino Peterlongo, Presidente Nazionale Guide Alpine, Massimo Manavella, già Presidente Associazione Nazionale Rifugisti, Piermario Giordano, Presidente Parco Alpi Marittime e Bartolomeo Vigna, Politecnico di Torino. A moderare Maurizio Melis, giornalista e divulgatore scientifico di Radio 24.

La montagna a 360 gradi

Più in generale, nel corso di questi due giorni si terranno panel di approfondimento dedicati all’ambiente, al territorio e agli sport sulla neve. Incontri utili a riflettere sull’importanza delle zone montane in ottica nazionale, attraverso discussioni e tavoli di approfondimento con massimi esperti del settore e delle categorie, nonché un’occasione per affrontare il tema indicato dalla FAO per la giornata internazionale della montagna 2024: «Soluzioni per la montagna per un futuro sostenibile: innovazione, adattamento, giovani e non solo». Il Ministro per gli Affari regionali e le Autonomie, Roberto Calderoli, sarà presente a entrambe le giornate.

QUI IL PROGRAMMA DELLA DUE GIORNI