Montaldo Mondovì piange il pastore Guglielmo Regis, ultima figura di un presepe d'altri tempi

Profondo cordoglio nella comunità di Montaldo Mondovì per la scomparsa di Gugliemo Regis, che si è spento all'età di 89 anni, all'ospedale di Fossano dove era ricoverato.

Pastore dall'età di sei anni, amava profondamente Deviglia, la sua borgata e i suoi animali. Di carattere mite, non mancava mai di raccontare storie ed aneddoti sulla sua vita a chi passava a trovarlo.

A ricordarlo con affetto sono le volontarie dell'associazione Roadericcio: "Nel nostro calendario dell'avvento ogni giorno vi è un pensiero che ricorda il territorio e le sue eccellenze, non dolci, non castagne e polenta o piatti, ma fotografie, disegni ed immagini rappresentative, forse poco conosciute, del nostro paese. Proprio oggi quel pensiero e dedicato alla borgata Deviglia, con la sua chiesa di San Lorenzo e la canonica, che ospitò il filosofo Guido de Giorgio "il professore" scrisse innumerevoli libri in italiano e francese lavorò alle università di Napoli di Parigi e di Tunisi.

Oggi però a quel ricordo si aggiunge quello per 'Ielmo', che di qui è partito per essere curato a Fossano, e purtroppo non ha potuto più fare ritorno. Lucido, attento amava raccontare il suo passato a noi volontarie della Roadericcio che - insieme a Graziella del Cssm - gli facevamo visita e ascoltavamo con interesse la storia del pastore solitario. Oggi la sua immagina ci riporta senza retorica al presepe: lui era autentico, vero. Ci rimangono le sue foto e i suoi racconti. Con lui festeggiavamo il suo compleanno. l'ultimo lo visse con un po' di rassegnazione, si sentiva stanco e lo addolorava separarsi dalle sue capre e dai suoi cani. Ciao Ielmo, ti ricorderemo per sempre, come ultima figura di un presepe d'altri tempi".

L'amministrazione comunale tutta, unitamente all'associazione Roadericcio, si stringono al cordoglio della famiglia in queste ore di lutto.

I funerali si svolgeranno oggi pomeriggio, giovedì 12 dicembre alle 15, nella chiesa parrocchiale Maria Vergine Assunta a Montaldo Mondovì.