Stava tentando di mettere in atto una truffa: individuata dalla Polizia locale giovane pregiudicata

Nel pomeriggio di ieri, mercoledì 11 dicembre, la Polizia Locale di Bra, dopo alcune segnalazioni dei commercianti del centro, ha individuato una ventenne senza fissa dimora che, in compagnia di un minore, stava tentando delle truffe.

La donna, infatti, con la scusa di farsi cambiare una banconota di grosso taglio, provava ad indurre in errore i commercianti sul resto che le veniva consegnato.

Individuata in un pubblico esercizio del centro, la donna è stata condotta al Comando per accertamenti; dopo essere stata identificata, è emerso che la stessa era gravata da numerosi precedenti di polizia per reati contro il patrimonio e contro la persona.

Alla giovane è stato così notificato l’ordine di allontanamento (Daspo urbano) previsto dal Regolamento di polizia urbana recentemente modificato dal Consiglio comunale.