Margreen e la tassa di soggiorno, anche l'Unione Montana Valle Stura proporrà un incontro pubblico a gennaio

Dopo Valdieri anche l'Unione Montana Valle Stura intende proporre un incontro pubblico per un confronto aperto sulla tassa di soggiorno.



La sua futura introduzione, ipotizzata per giugno 2025, rientra nella Strategia di sviluppo sostenibile MARGREEN, a cui hanno aderito venti Comuni delle valli Gesso, Stura e Vermenagna.



Tra i Comuni aderenti ci sono Borgo San Dalmazzo, all'imbocco delle tre valli, per la valle Gesso: Entracque, Valdieri e Roaschia, per la valle Stura: Aisone, Argentera, Demonte, Gaiola, Moiola, Pietraporzio, Rittana, Roccasparvera, Sambuco, Valloriate, Vignolo e Vinadio. Per la valle Vermenagna: Roccavione, Robilante, Vernante e Limone Piemonte.

La proposta è al vaglio delle rispettive Amministrazioni comunali, rivolta a tutte le strutture ricettive e locazioni a uso turistico presenti sul territorio. Dovrà, quindi, essere votata e adottata sull'esempio di Limone Piemonte, che l'ha introdotta già dal 2018.

L'obiettivo è quello di potenziare e promuovere i servizi a favore dei turisti in entrata su questi territori.

Anche in valle Stura, si è reso necessario presentare il progetto alla comunità. Il presidente dell'Unione Montana, Loris Emanuel, ha annunciato: “Verrà definita nel Consiglio della prossima settimana la data di gennaio per incontrare le strutture ricettive dalle 15 alle 16 e in un successivo incontro pubblico, una sera o un sabato mattina, che sarà propedeutico a valutare l'introduzione o meno della tassa.

Oltre a decidere se istituirla, anche il suo ammontare è basato sulla comparazione di quelle a Limone e in Valle Maira. Bisognerà pensare a un sistema che non rappresenti un aggravio di gestione alle strutture ricettive, ma integrato a quello in uso.

Nessuno quando sceglie una meta turistica – precisa Emanuel - si interroga sulla presenza o sull'entità della tassa di soggiorno. Chi pensa che la sua introduzione possa disincentivare, in realtà attiene a una fragilità interna al sistema ricettivo. Servono risorse per investire sull'accoglienza turistica. Si sta elaborando un progetto basato sulla premialità del turista, differenziando in base alla permanenza. Sarà poi una rivoluzione del trasporto pubblico locale, che non coinvolgerà le corse scolastische. Entreranno in comunicazione due valli: Stura e Gesso con Borgo San Dalmazzo, che sarà la stazione di interscambio in largo Argentera. Per l'alta valle si innesterà il servizio navetta, in fase di definizione. Sarà appositamente realizzata una piattaforma di gestione che integrerà tutto il trasporto pubblico urbano ed extraurbano e la gestione delle navette di Grandabus. Una rivoluzione – conclude Emanuel -, che al minimo andrà a raddoppiare il trasporto pubblico da Vinadio a Borgo e che da qui si collegherà a Entracque in un'ottica di scambio turistico tra valle stura e Parco Alpi Marittime”.



Perplessità circa il metodo di attuazione sono state espresse dai sindaci di Argentera, Monica Ciaburro, e Gaiola, Paolo Bottero. “Non sono contrario di principio – spiega Bottero -, ma ho molti dubbi. Prima di introdurre l'imposta, ritengo opportuno approfondire e conoscere i progetti e parlarne con i diretti interessati e le strutture ricettive coinvolte, per definire insieme tempestivamente eventuali criticità. Resto perplesso su come in una valle , dove per 10 mesi l'anno si soffre per la mancanza di turismo, ci si concentri su una tassa per i pochi mesi di lavoro, anziché su strategie di destagionalizzazione e maggiore attrazione per il territorio. Aspetto quindi – conclude - di conoscere il progetto”.