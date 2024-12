Da Caraglio il bue grasso più pesante della 114ª Fiera Internazionale di Carrù [FOTO]

Ben 1.457 kg. E’ quanto ha fatto segnato la bilancia della rassegna carruccese per lo splendido esemplare che l’allevamento di Andrea Migliore da Caraglio ha presentato questa mattina al concorso legato alla "Fiera Internazionale del Bue Grasso", la cui premiazione è in corso in questo momento nel comune del Monregalese.

L’allevamento caragliese si è così assicurato il "Premio speciale per il Bue più pesante".

LE CLASSIFICHE

BUOI GRASSI DELLA COSCIA

1. F.lli DELSOGLIO​ Fossano​ punti 149​

2. Soc. Agr. SAN QUIRICO​ Rocca de' Baldi​punti 130​

3. MIGLIORE Andrea​Caraglio​punti 124

Premi in parità assegnati a:

Soc. Agr. SAN QUIRICO di Rocca de' Baldi (2 premi - punti 91 e 84), VALLINO Luigi Carlo di Marene (punti 74).​



BUOI GRASSI MIGLIORATI

1. ROCCA Giovanni​ Carrù​ punti 150

2. COSTAMAGNA Lorenzo​ Trinità​ punti 132

3. SOLAVAGGIONE Claudio​ Savigliano​ punti 113

Premi in parità assegnati a:

DARDANELLO Claudio di Rocca de' Baldi (punti 101), MARENGO Mattia di Bene Vagienna (punti 99), CHIOLA Pierluigi (punti 99), FERRERI Giuseppe di Carrù (punti 88), MARENGO Giuseppe di Bene Vagienna (punti 88), GALLO Giuseppe Antonio di Marsaglia (punti 66).



BUOI GRASSI NOSTRANI

1. Soc. Agr. SAN QUIRICO​Rocca de' Baldi​punti 145

2. LA CASASSESE ​Riva presso Chieri​punti 125

3. LA CASASSESE​Riva presso Chieri​punti 106

Premi in parità assegnati a:

Cascina Battaglia dei f.lli GALLO di Clavesana (punti 101), TIBALDI Roberto di Pocapaglia (punti 85), SOTTIMANO Lorenzo di Neive (punti 83).



PREMIO SPECIALE AL BUE PIU’ PESANTE (kg 1.457)

assegnato a MIGLIORE Andrea di Caraglio



PREMIO SPECIALE AL BUE MEGLIO PREPARATO E PRESENTATO

assegnato a COSTAMAGNA Lorenzo di Trinità



MANZI GRASSI DELLA COSCIA

1. VALLINO Luigi Carlo​ Marene​ punti 146

2. MIGLIORE Andrea​ Caraglio​ punti 123

3. VALLINO Luigi Carlo​Marene​ punti 100

Premi in parità assegnati a:

OTTONELLO Eugenio di Spinetta Marengo (punti 65), LA CASASSESE di Riva presso Chieri (punti 64), VALLINO Luigi Carlo di Marene (punti 57), RABINO Luigi Giuseppe di Canale (punti 54).



MANZI GRASSI MIGLIORATI

1. CHIOLA Pierluigi​ Perletto​ punti 142

2. FERRERO Anna Maria​ Cervere​ punti 116

3. FERRERO Anna Maria​ Cervere​ punti 101

Premi in parità assegnati a:

LA FATTORIA DI BRUNO di MARTINENGO Romina di Borgo San Dalmazzo (punti 81), VALLINO Luigi Carlo di Marene (due premi - punti 66 e 59).



MANZI GRASSI NOSTRANI

1. TIBALDI Roberto​ Pocapaglia​ ​punti 143

2. LA CASASSESE​ Riva presso Chieri​ punti 110

3. RABINO Luigi Giuseppe​ Canale​ punti 77



VITELLI CASTRATI

1. LA CASASSESE ​Riva presso Chieri​ punti 148

2. RINAUDO Raffaele​ Costigliole Saluzzo​ punti 125​

3. GHIGO Allevamenti Bovini​ Villafalletto​ punti 112

Premi in parità assegnati a:

RABINO Luigi Giuseppe di Canale (punti 95), COGNO Renato di Carrù (punti 59), CERUTTI Laura Maria di Trinità (punti 58), Az. Agr. LA FASENDA di Centallo (due premi - punti 56 e 56), FERRERI Giuseppe di Carrù (punti 53), COGNO Renato di Carrù (punti 52).



VITELLE DELLA COSCIA

1.​ALLEVAMENTI TOMATIS S.a.s. ​Cherasco​ punti 89

2.​LA CASASSESE​ Riva presso Chieri​ punti 72​

3. ​GHIGO Allevamenti Bovini​ Villafalletto​ punti 60

Premi in parità assegnati a:

GHIGO Allevamenti Bovini (punti 57), ROCCIA Silvio di Fossano (punti 50), GHIGO Allevamenti Bovini (2 premi - punti 49 e 39), Az. Agr. LA FASENDA di Centallo (punti 39), CERUTTI Laura Maria di Trinità (punti 23).



MANZE GRASSE

1. LA CASASSESE ​Riva presso Chieri​ punti 89

2. LERDA Marco​ Rocca de' Baldi​ punti 74​

3. VALLINO Luigi Carlo​ Marene​ punti 57

Premi in parità assegnati a:

VAIRA Giancarlo di Serralunga d'Alba (punti 27).



VACCHE GRASSE

1. ISAIA Carlo​ ​Cuneo​ punti 90

2 .Soc. Agr. FRUTTERO​ Trinità​ punti 74​

3. RATTALINO Guido​Chieri​ punti 59

Premi in parità assegnati a:

COGNO Renato di Carrù (punti 41), ROCCIA Silvio di Fossano (punti 21).