Idee regalo di Natale originali: sconti e offerte da non perdere

La ricerca del regalo di Natale perfetto si rivela spesso ardua e lo stress della corsa dell’ultimo minuto per i doni può giocare qualche brutto scherzo. Proprio per questo, è necessario trovare ispirazione per la ricerca di qualcosa di originale, ma allo stesso tempo utile. Con questa piccola guida, puoi consultare una serie di idee regalo di Natale originali che ti consentono di far felice il tuo caro o gli amici più stretti, approfittando anche di sconti e offerte vantaggiose.

10 idee regalo di Natale originali, economici ed eleganti

Quest’anno la scelta dei doni da mettere sotto l’albero sarà meno faticosa, poiché potrai attingere da alcune idee regalo di Natale originali e, perché no, anche economiche. Infatti, se deciderai di sfruttare i codici sconto e le offerte attive sugli e-commerce o sui volantini di tanti negozi della tua città, riuscirai a portare a casa degli ottimi affari. Qui di seguito ti mettiamo a disposizione 10 idee regalo di Natale originali, di cui alcune eleganti e altre economiche a poco prezzo, così da soddisfare le esigenze di ogni tasca!

1. Dadi per NetFlix: Se sei in alto mare con la scelta dei regali di Natale per i familiari non puoi fare a meno di pensare alle loro passioni oppure ai loro hobby. Per esempio, se hai qualcuno amante dei film e delle serie televisive, che si dimostra sempre molto indeciso nel momento della scelta di cosa vedere, potrai fargli un dono davvero originale. L’azienda inglese Bubblegum Stuff ha realizzato dei dadi speciali, i Dice-Flix. Grazie a questi particolari cubetti potrà decidere cosa sintonizzare in tv: gli basterà lanciarli e poi spostarsi sul catalogo Netflix per sapere che cosa vedere il sabato sera. Questa è sicuramente una tra le idee regalo di Natale originali e a poco prezzo che ti permetterà di strappare una risata a chiunque!

2. Cuscino riscaldante elettrico: Per gli amici o familiari più freddolosi, per queste festività seleziona un dono originale e utile come un cuscino riscaldante elettrico, alimentato con USB. Potrai divertirti a scegliere quello dalla forma più stravagante, come quello di un lama o di un avocado. Chi riceverà in dono questo oggetto sarà ben felice di scaldarsi con un cuscino di questo tipo, utilizzandolo sia durante i pomeriggi di lavoro trascorsi al pc o sia mentre guarda la tv sul divano.

3. Set Lego: Per gli amanti dei mattoncini colorati, invece, puoi donare uno dei set Lego Creator Expert. Ci sono veramente tantissimi temi e proposte a seconda del budget che hai a disposizione. In questo modo, sarà facile individuare uno dei regali economici, anche selezionando un gioco di questo tipo. Potrai donare dei mattoncini per realizzare la Vespa o, perché no, scegliere come fantasia l’iconico bus rosso inglese. Sarà un regalo originale con cui trascorrere delle divertenti ore in compagnia della famiglia!

4. Porta graffette: Avere una scrivania ordinata, dove ogni oggetto si possa trovare con facilità è importante. Proprio per questo, potresti pensare di regalare a un amico un po’ disordinato un porta graffette magnetico. Marchi come Alessi hanno ideato questo accessorio da scrivania per arredare con gusto un angolo dell’ufficio, senza rinunciare all’ordine necessario alla postazione di lavoro. Il portafermagli magnetico Chip di Alessi ti aiuterà a fare un figurone, poiché è un oggetto utile e, al tempo stesso, elegante poiché è contraddistinto da una lavorazione accurata del metallo.

5. Set per personalizzare le tazze Cricut: Un’altra idea per il 25 dicembre potrebbe essere proprio questa! Se la tua amica è una patita di tazze e le colleziona, non dovresti farle mancare questo dono. In questa maniera, si potrà realizzare da sola la tazza che manca alla sua collezione o quella che non riesce a trovare da nessuna parte. Questi regali di Natale li trovi facilmente su Amazon, magari anche con qualche sconto, e su tanti altri portali online!

6. Copricapo Nike: Se il tuo lui non può fare a meno di utilizzare i cappellini, puoi valutare l’acquisto di un cappello realizzato in materiali sostenibili, magari usufruendo anche di un interessante codice sconto Nike sul sito ufficiale. In alternativa, puoi anche selezionare uno di quei cappellini reversibili: in questo modo, ha tra le sue mani un dono versatile, poiché all’occorrenza potrà utilizzare una fantasia o l’altra. In questa maniera, arricchirai la sua collezione di berretti o cappelli e lo farai molto felice.

7. Bicchiere termico: Un’idea originale per il dono di Natale per un amico o un famigliare potrebbe essere un bicchiere o tazza termica. In pratica, quando versi del tè caldo all’interno di esso, questo modifica il suo aspetto, mostrandosi in un nuovo colore oppure con qualche scritta o disegno particolare. Ciò è proprio dovuto al fatto che il calore stimola la comparsa di una stampa o logo.

8. Casetta sonora: Spesso la routine ci “condanna” a trascorrere molto tempo in ambienti al chiuso e lontano dalla natura. Se stai cercando delle idee regalo originali per l’amico che trascorre tanto tempo in ufficio, puoi acquistare una casetta sonora tecnologica. Questo elemento che si appende al muro è dotato di un sensore infrarossi che rileva il movimento e, ad ogni passaggio, emette un suono della natura. Il tuo amico si troverà proiettato così nel verde, anche se si trova ancora tra le mura di un appartamento.

9. Accessorio Swarovski: Tra le idee regalo originali, ma eleganti, non possiamo dimenticarci del magico mondo di Swarovski. Se sei fortunato puoi individuare alcuni dei pezzi scontati e fare un meraviglioso dono per la tua mamma, magari selezionando proprio i soggetti a tema natalizio. Ad esempio, quest’anno trovi in vendita il simpatico cavallo a dondolo da appoggiare nella vetrinetta espositiva oppure la renna pan di zenzero da appendere.

10. Candela da massaggio: L’ultimo dono che vogliamo aggiungere a questa lista di idee regalo di Natale originali è una splendida candela che puoi utilizzare in due modi. Da una parte puoi accenderla per creare l’atmosfera giusta in camera e dall’altra puoi utilizzare la cera fatta leggermente raffreddare come se fosse un olio per i massaggi. Sarà un regalo molto gradito, poiché l’oggetto ha un duplice utilizzo.

Con tutte queste idee regalo di Natale originali ora non ti resta che selezionare il dono migliore: ricorda di controlla la presenza di sconti attivi, l’iscrizione alla newsletter con relativa percentuale sconto per il benvenuto oppure mettiti alla ricerca di qualche coupon o codice sconto che ti permetta di risparmiare sul serio su tutti i doni natalizi!